Φρίκη στη Νάπολη: 13χρονος πέταξε άγαλμα και σκότωσε 30χρονη τουρίστρια!

Ένας 13χρονος φέρεται να πέταξε άγαλμα από μπαλκόνι στη Νάπολη σκοτώνοντας 30χρονη τουρίστρια. Αντιμέτωποι με κατηγορίες οι γονείς του για αμέλεια.

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η υπόθεση θανάτου μιας 30χρονης τουρίστριας, η οποία έχασε τη ζωή της στη Νάπολη όταν χτυπήθηκε στο κεφάλι από βαρύ αντικείμενο, που φέρεται να έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου.

Η Κιάρα Τζακόνις βρισκόταν στην πόλη για διακοπές, προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλιά της, όταν το περιστατικό σημειώθηκε στην Ισπανική Συνοικία. Την ώρα που περπατούσε με τον σύντροφό της, ένα βαρύ αγαλματίδιο από όνυχα (ημιπολύτιμος λίθος), βάρους περίπου 12 κιλών, έπεσε από ύψος και τη χτύπησε θανάσιμα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, το αντικείμενο φέρεται να είχε πεταχτεί από 13χρονο αγόρι που βρισκόταν σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το αγαλματίδιο έπεσε από ύψος περίπου 10 μέτρων, με μεγάλη ταχύτητα, γεγονός που προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό της 30χρονης.

Οι γονείς του στο εδώλιο

Καθώς στην Ιταλία το όριο ποινικής ευθύνης για ανηλίκους είναι τα 14 έτη, ο 13χρονος δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά. Έτσι, οι εισαγγελικές αρχές στρέφονται πλέον στους γονείς του, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, με το σκεπτικό ότι δεν επέβλεψαν επαρκώς το παιδί.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης αναφορές ότι ο ανήλικος είχε στο παρελθόν ρίξει αντικείμενα από ύψος, γεγονός που ενισχύει το ερώτημα για πιθανή έλλειψη ελέγχου από το οικογενειακό περιβάλλον.

Οι θέσεις της υπεράσπισης

Οι γονείς αρνούνται κάθε ευθύνη, υποστηρίζοντας μέσω του δικηγόρου τους ότι δεν υπήρξε αμέλεια και ότι το επίμαχο αντικείμενο δεν τους ανήκε. Παράλληλα κάνουν λόγο για μια τραγωδία που συγκλονίζει δύο οικογένειες χωρίς πρόθεση ή δόλο.

Η τοπική κοινωνία στη Νάπολη έχει συγκλονιστεί από την υπόθεση, με τον δήμαρχο της πόλης να κάνει λόγο για «ανείπωτη τραγωδία». Αντίστοιχα, πολιτικοί και τοπικοί φορείς περιγράφουν το περιστατικό ως «παράλογο και σπαρακτικό».

Η υπόθεση αναμένεται να κριθεί σε προκαταρκτική ακρόαση, όπου θα αποφασιστεί αν θα οδηγηθεί σε δίκη.

