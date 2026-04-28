Αποκρυπτογραφήθηκαν 42 σελίδες του Codex H που χάθηκε από το Άγιον Όρος: Τι αναφέρουν

Μια σημαντική επιστημονική ανακάλυψη φέρνει στο φως δεκάδες χαμένες σελίδες ενός από τα σημαντικότερα πρώιμα χριστιανικά χειρόγραφα, προσφέροντας νέα δεδομένα για την κατανόηση των αρχαίων γραφών και της εξέλιξης της Καινής Διαθήκης.

Ερευνητές κατάφεραν να ανασυνθέσουν ψηφιακά αποσπάσματα από τον Codex H, έναν από τους σημαντικότερους κώδικες των πρώιμων κειμένων της Καινής Διαθήκης, αποκαλύπτοντας υλικό που είχε χαθεί για αιώνες.

Ο Codex H αποτελεί ένα χειρόγραφο του 6ου αιώνα, το οποίο περιλαμβάνει επιστολές του Αποστόλου Παύλου, γνωστές και ως Παύλειες επιστολές. Το συγκεκριμένο κείμενο θεωρείται από τα παλαιότερα γραπτά που αποτυπώνουν τη χριστιανική θεολογία και χρησιμοποιήθηκε ευρέως από τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες για διδασκαλία και καθοδήγηση.

