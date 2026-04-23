Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, έχει δεχθεί κρούση από τον Αλέξη Τσίπρα για να συμμετάσχει με το υπό διαμόρφωση ακόμα κόμμα του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Αν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει την ίδρυση του νέου πολιτικού σχήματος με επικεφαλής τον ίδιο κατά τη διάρκεια του Μαϊου αργότερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η τον Σεπτέμβριο ενόψει ΔΕΘ ώστε να κάνει και… κρότο με την παρουσίασή του στη Θεσσαλονίκη, ακόμα δεν είναι βέβαιο σύμφωνα με το πολιτικό ρεπορτάζ. Σήμερα, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, «ντρίμπλαρε» τη σχετική ερώτηση, ρίχνοντας το μπαλάκι στον Πρωθυπουργό και στις... πρόωρες εκλογές.

Το σίγουρο, όμως, είναι ότι ήδη έχουν πληθύνει και θα πολλαπλασιαστούν εντός των επόμενων μηνών οι επαφές του για τη στελέχωση του νέου κόμματος, αλλά και για τις υποψηφιότητες στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.



«Αυτή η προσπάθεια, ακριβώς επειδή συνειδητά θέλω να γεννηθεί μέσα στην κοινωνία, δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Δεν μπορεί στο ξεκίνημά της να έχει εν ενεργεία βουλευτές γιατί δεν θα έχει Κοινοβουλευτική Ομάδα. Θα γεννηθεί μέσα στην κοινωνία, από την κοινωνία, για την κοινωνία» είχε πει στο «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου και στον ΑΝΤ1 στις 3 Απριλίου. Και αυτή η προσπάθεια είναι σε εξέλιξη προφανώς. Και θα συνεχιστεί ακόμα και μετά την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα. Μέχρι τότε, οι επαφές, οι συζητήσεις και οι ζυμώσεις θα συνεχίζονται με στόχο την προσέλκυση δυναμικού από όλο το προοδευτικό φάσμα.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, εν καιρώ θα διαβάσουμε και θα μάθουμε για ανθρώπους άφθαρτους στον στίβο της πολιτικής στους οποίους ο Τσίπρας και οι συνεργάτες του απευθύνθηκαν. Κάποιοι έχουν ήδη συμφωνήσει, κάποιοι άλλοι θα το σκεφτούν, κάποιοι τελικά θα αρνηθούν. Σίγουρα ορισμένοι θα προέρχονται και από το χώρο του αθλητισμού. Κι ένας εξ αυτών είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος έχει εκλεγεί στην ομοσπονδία στις 22 Ιουλίου 2024 και έχει δεχθεί κρούση ώστε να είναι υποψήφιος με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές, προφανώς στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, βέβαια, αυτή την περίοδο ασχολείται με τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και με την οργάνωση της μεγάλης γιορτής για τα 100 χρόνια της ομοσπονδίας που θα διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη παρουσία μεταξύ άλλων και του προέδρου της UEFA, Aλεξάντερ Τσέφεριν. Μετά τη λήξη της σεζόν (χωρίς, βεβαίως, να αποφασίζει εκείνος, αλλά η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου) πρέπει να ασχοληθεί και με τα συμβόλαια των μελών της ΚΕΔ που λήγουν ή (και) με τους αντικαταστάτες του αν δεν παραμείνει στη χώρα μας η τριάδα Λανουά – Βαλέρι – Φερνάντεθ.

Σημειώνεται ότι οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2027 και ότι η θητεία του Μάκη Γκαγκάτση στην ΕΠΟ λήγει το 2028. Συνεπώς, αν πάρει τη μεγάλη απόφαση για να (δοκιμάσει να) μπει στη Βουλή, θα πρέπει να παραιτηθεί από την Ομοσπονδία πριν από τη λήξη της θητείας του. Δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο, αλλά για να δούμε τι θα δούμε, υπάρχει πολύς χρόνος μπροστά μας...

