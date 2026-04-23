Τέλος εποχής: Η Ρωσία αποσύρει τα παλιά υποβρύχια και στρέφεται στην αναδιάρθρωση του πυρηνικού της στόλου

Η Ρωσία ετοιμάζεται να αφήσει πίσω τα παλιά της υποβρύχια και εργάζεται για την ανανέωση του πυρηνικού της στόλου.

Ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας, Αλεξάντρ Μοϊσέγιεφ, ανακοίνωσε το σχέδιο σταδιακής απόσυρσης των υποβρυχίων κλάσης Akula, Sierra και Oscar-II, υπέρ ενός τυποποιημένου στόλου 10 έως 12 υποβρυχίων κλάσης Yasen, με στόχο τη βελτίωση των επιθέσεων μεγάλης εμβέλειας, της μυστικότητας και της επιχειρησιακής απόδοσης.

Τα υποβρύχια Yasen και Yasen-M είναι δύο είδη επιθετικών πυρηνοκίνητων υποβρυχίων τέταρτης γενιάς, σχεδιασμένων για ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, επιθέσεις κατά πλοίων και πλήγματα σε χερσαίους στόχους.

Αυτή η ανανέωση θα πραγματοποιηθεί μέσα στην επόμενη δεκαετία. Η νέα κατεύθυνση έχει ως στόχο την πλήρη ανανέωση των ρωσικών πυρηνικών υποβρυχιακών δυνάμεων, οι οποίες σήμερα περιλαμβάνουν αρκετές δεκάδες μονάδες βασισμένες σε σοβιετικά σχέδια, πολλές από τις οποίες κατασκευάστηκαν μεταξύ 1985 και 1996. Κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης θα γίνει αντικατάσταση «ένα προς ένα», με τελικό στόχο έναν στόλο 10 έως 12 υποβρυχίων τύπου Yasen.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος του εκσυγχρονισμού του ρωσικού ναυτικού, ο οποίος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα επιθετικά υποβρύχια παρά στα επιφανειακά πλοία. Στοχεύει επίσης στην ενοποίηση των τύπων υποβρυχίων ώστε να διευκολυνθεί η συντήρηση και η εκπαίδευση. Έτσι, παλαιότερα μοντέλα όπως τα Akula, Sierra και Oscar-II αντικαθίστανται από έναν πιο σύγχρονο και ομοιογενή στόλο.

Απλοποίηση της συντήρησης

Ο εκσυγχρονισμός του ρωσικού ναυτικού στοχεύει στην απλοποίηση της συντήρησης των υποβρυχίων, η οποία είχε γίνει πιο περίπλοκη λόγω της φθοράς των αντιδραστήρων, της παλιάς τεχνολογίας και της ποικιλίας σχεδίων. Το νέο σχέδιο βασίζεται σε έναν ενοποιημένο στόλο υποβρυχίων Yasen και Yasen-M, μειώνοντας έτσι τους τύπους συστημάτων, ανταλλακτικών και εξοπλισμού. Επιπλέον, εγκαταλείπονται μοντέλα όπως τα Oscar-II, με έμφαση σε πιο σύγχρονα, αποδοτικά και μικρότερα πυρηνικά υποβρύχια τέταρτης γενιάς.

Η κατασκευή αυτών των υποβρυχίων μπορεί να διαρκέσει από 8 έως και πάνω από 15 χρόνια, λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης και τεχνικών δυσκολιών. Επίσης, επηρεάζουν καθυστερήσεις στον εφοδιασμό, έλλειψη εργατικού δυναμικού και εξάρτηση από ξένη παραγωγή, γεγονός που περιορίζει την κατασκευή σε περίπου ένα υποβρύχιο τον χρόνο. Όσον αφορά τη χρήση τους, τα υποβρύχια κλάσης Yasen κατανέμονται στον Βόρειο Στόλο και στον Στόλο του Ειρηνικού, όπου ήδη πραγματοποιούν τακτικές περιπολίες και ασκήσεις.

Αυτή η αλλαγή βελτιώνει την ικανότητα της Ρωσίας να πλήττει ναυτικούς, παράκτιους και ακόμη και εσωτερικούς στόχους χωρίς την ανάγκη ανάπτυξης μεγάλων επιφανειακών δυνάμεων. Επιπλέον, έχει αντίκτυπο σε κρίσιμες περιοχές όπως ο Βόρειος Ατλαντικός και η Αρκτική, όπου η χρήση υποβρυχίων είναι καθοριστική.

Ωστόσο, αυτή η μεταμόρφωση περιορίζεται από την παραγωγική ικανότητα, τους οικονομικούς πόρους και τα διαθέσιμα συστήματα υποστήριξης. Στο μέλλον, αναμένεται η ανάπτυξη μικρότερων και οικονομικότερων υποβρυχίων πέμπτης γενιάς, γεγονός που καθιστά την κλάση Yasen ένα ενδιάμεσο βήμα σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική.

