Ειδικοί στη δημογραφία συμφωνούν: Η Γη δεν μπορεί να υποστηρίξει τον μελλοντικό πληθυσμό, ούτε καν τον σημερινό

Μελέτη προειδοποιεί ότι ο ανθρώπινος πληθυσμός έχει ήδη ξεπεράσει την ικανότητα που μπορεί η Γη να υποστηρίξει σταθερά με τα σημερινά επίπεδα κατανάλωσης πόρων.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Environmental Research Letters προειδοποιεί ότι ο ανθρώπινος πληθυσμός έχει ήδη ξεπεράσει την ικανότητα που μπορεί η Γη να υποστηρίξει σταθερά με τα σημερινά επίπεδα κατανάλωσης πόρων.

Η έρευνα, με επικεφαλής τον Corey Bradshaw από το Πανεπιστήμιο Flinders (Αυστραλία), αναλύει περισσότερα από δύο αιώνες δημογραφικών δεδομένων και καταλήγει ότι η ανθρωπότητα ζει πάνω από αυτό που οι οικολόγοι ονομάζουν «φέρουσα ικανότητα», δηλαδή το όριο ατόμων που ένα οικοσύστημα μπορεί να διατηρήσει μακροπρόθεσμα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και την αναγέννηση των πόρων του.

Η μελέτη επισημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει καταφέρει να επεκτείνει προσωρινά αυτά τα όρια χάρη στην τεχνολογία και κυρίως, στη χρήση ορυκτών καυσίμων, τα οποία επέτρεψαν τη διατήρηση μιας άνευ προηγουμένου πληθυσμιακής αύξησης. «Οι σημερινές οικονομίες, που βασίζονται στη συνεχή ανάπτυξη, δεν αναγνωρίζουν τα αναγεννητικά όρια του πλανήτη, επειδή τα ορυκτά καύσιμα καλύπτουν τεχνητά τη διαφορά», σημειώνουν οι συγγραφείς.

Η Γη δεν μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους πόρους

Σύμφωνα με τα μοντέλα τους, υπάρχει σαφής διαφορά μεταξύ της μέγιστης θεωρητικής ικανότητας του πλανήτη, που θα μπορούσε να φτάνει περίπου τα 12 δισεκατομμύρια ανθρώπους, και μιας βιώσιμης βέλτιστης ικανότητας, που εκτιμάται γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια, πολύ κάτω από τα σημερινά 8,3 δισεκατομμύρια.

Ο Bradshaw προειδοποιεί ότι «η Γη δεν μπορεί να συμβαδίσει με τη χρήση πόρων που κάνουμε. Δεν μπορεί καν να υποστηρίξει τη σημερινή ζήτηση χωρίς σημαντικές αλλαγές», υπογραμμίζοντας ότι τα φυσικά συστήματα βρίσκονται υπό έντονη πίεση.

Η μελέτη περιγράφει επίσης μια αλλαγή στη δυναμική του παγκόσμιου πληθυσμού: από τη δεκαετία του 1960, η αύξηση έχει επιβραδυνθεί, εισερχόμενη σε αυτό που οι ερευνητές αποκαλούν «αρνητική δημογραφική φάση», όπου η αύξηση του πληθυσμού δεν συνεπάγεται πλέον ανάλογη ανάπτυξη.

Παρόλα αυτά, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος συνεχίζει να αυξάνεται, λόγω της κατανάλωσης και των εκπομπών. Οι συγγραφείς εκτιμούν ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός θα μπορούσε να φτάσει σε μέγιστο μεταξύ 11,7 και 12,4 δισεκατομμυρίων μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα. Συνολικά, η έκθεση καταλήγει ότι χωρίς μια βαθιά μεταμόρφωση στη χρήση ενέργειας, τροφίμων και φυσικών πόρων, η παγκόσμια σταθερότητα θα τίθεται ολοένα και περισσότερο σε κίνδυνο.

