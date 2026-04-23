ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Σειρά για Άρτα και Ιωάννινα στις Παράλληλες Δράσεις του Γύρου

Τα Γιάννενα στο επίκεντρο του Αγώνα με εκκίνηση στις 6 Μαΐου & την παρουσίαση των pro riders στις 5 Μαΐου στη Λίμνη!

Στην Πόλη των Ιωαννίνων και στην Άρτα μετακινείται η ομάδα των Παράλληλων Δράσεων της Cycling Greece, όπου συνεχίζεται δυναμικά το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή σχολείων.

Μέσα από τις Παράλληλες Δράσεις του ΔΕΗ Tour of Hellas, η Cycling Greece φέρνει την ποδηλατική παιδεία στα σχολεία και στις πλατείες των πόλεων που συμμετέχουν στον Αγώνα, με παρουσιάσεις για τον Γύρο Ελλάδας, μαθήματα οδικής ασφάλειας, βιωματικές ασκήσεις και ενημερωτικό υλικό για τη σωστή χρήση του ποδηλάτου.

Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., υπό τον Δημήτρη Κερερέ, και με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενισχύοντας τη σύνδεση των σχολείων με τις Παράλληλες Δράσεις και το ευρύτερο κοινωνικό αποτύπωμα της διοργάνωσης.

Επομένοι σταθμοί:

Άρτα – 23/4/2026

Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, 10:00 – 14:00

Ιωάννινα – 24/4/2026

Γήπεδο Χάντμπολ ΠΕΑΚΙ - Λιμνοπούλα, 10:00 – 14:00

Παράλληλα, τα Ιωάννινα ετοιμάζονται στον παλμό της διοργάνωσης με την έναρξη των παράλληλων εκδηλώσεων στην Πλατεία Μαβίλη τη Δευτέρα 4 Μαΐου, τη λειτουργία της ΔΕΗ Fan Zone την Τρίτη 5 Μαΐου, την επίσημη παρουσίαση των ομάδων στις 17:30 στη Λίμνη Ιωαννίνων, αλλά και τη μεγάλη εκκίνηση του 1ου ετάπ την Τετάρτη 6 Μαΐου με κατεύθυνση το Αγρίνιο.

Η πόλη των Ιωαννίνων ετοιμάζεται να υποδεχθεί επαγγελματικές ομάδες, κορυφαίους pro αθλητές ποδηλάτες και να «ταξιδέψουν» μέσω της διεθνούς τηλεοπτικής προβολής, από ΕΡΤ (ζωντανά) και από 16 διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα, σε ολόκληρο τον κόσμο!

Για την πλήρη παρουσίαση όλων αυτών των εκδηλώσεων, έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή 24 Απριλίου, στη 13:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων, όπου θα παρουσιαστεί αναλυτικά το πλάνο της Μεγάλης Εκκίνησης και των παράλληλων δράσεων που θα πλαισιώσουν την παρουσία του αγώνα στην πόλη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και το πέρασμα του 1ου ετάπ από την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα. Μετά τα Ιωάννινα, η Άρτα αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο ζωντανά σημεία της διαδρομής, καθώς φιλοξενεί ενδιάμεσο σπριντ και ετοιμάζεται να γεμίσει κόσμο την Τετάρτη 6 Μαΐου, με κατοίκους και επισκέπτες να βγαίνουν στους δρόμους για να υποδεχθούν το διεθνές πελοτόν. Αμέσως μετά, δυναμική παρουσία έχει και η Αμφιλοχία, που επίσης βρίσκεται στα κομβικά αγωνιστικά σημεία του 1ου ετάπ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το αποτύπωμα του αγώνα στη Δυτική Ελλάδα και προσθέτοντας έναν ακόμη σταθμό με έντονο ενδιαφέρον για θεατές και τοπικές κοινωνίες.

Εκατοντάδες παιδιά έζησαν την εμπειρία του ΔΕΗ Tour of Hellas σε Πειραιά, Γλυφάδα και Λαμία.

Με χαμόγελα, θετική ενέργεια και πολύχρωμα ποδήλατα εκατοντάδες παιδιά έζησαν μοναδικές εμπειρίες στις πρόδρομες Παράλληλες Δράσεις της Cycling

Greece σε Πειραιά, Γλυφάδα και Λαμία, στο πλαίσιο της κορυφαίας ποδηλατικής διοργάνωσης ΔΕΗ Tour Hellas.

Τα παιδιά κατέκλυσαν την Πλ. Κοραή (Πειραιάς), την Πλ. Μακεδονίας (Γλυφάδα) και την Πλ. Πάρκου (Λαμία), συμμετέχοντας σε ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που συνδύαζε άθληση, εκπαίδευση και δημιουργική έκφραση, καθώς και με την ευκαιρία να διεκδικήσουν ποδήλατα, κράνη και ποδηλατικό εξοπλισμό.

Ξεχωριστή εμπειρία αποτέλεσε η ποδηλατική πίστα «HERO 2030», εμπνευσμένη από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπου οι μικροί ποδηλάτες δοκίμασαν τις δεξιότητές τους. Παράλληλα, συμμετείχαν σε παιχνίδια ταχύτητας και συνεργασίας, αλλά και σε δράσεις οδικής ασφάλειας, ενισχύοντας την υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά από νεαρή ηλικία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν και τα δημιουργικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά μέσα από ζωγραφική και διαδραστικές δραστηριότητες εξέφρασαν τη φαντασία τους και καλλιέργησαν περιβαλλοντική συνείδηση. Επιπλέον, ενημερώθηκαν για τη σωστή συντήρηση του ποδηλάτου, ενώ σημαντική ήταν η παρουσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με εθελοντές να διδάσκουν βασικές αρχές πρώτων βοηθειών.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης δήλωσε: «Επενδύουμε συστηματικά σε δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό και έναν υγιή, ενεργό τρόπο ζωής από τη μικρή ηλικία. Ο Πειραιάς προετοιμάζεται να υποδεχθεί το ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Πρόκειται για μια κορυφαία αθλητική διοργάνωση και η συμμετοχή της πόλης μας επιβεβαιώνει τον ρόλο του Πειραιά ως σημείο αναφοράς για μεγάλες αθλητικές δράσεις».

Παράλληλα ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου τόνισε: «Ευχαριστούμε θερμά την Cycling Greece για την άψογη συνεργασία καθώς και όλους τους μικρούς και μεγάλους φίλους που γέμισαν τη δεύτερη πρόδρομη παράλληλη δράση που έγινε στον Δήμο μας. Ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 θα διέλθει για πρώτη φορά από τη Γλυφάδα και στις 10 Μαΐου θα είμαστε όλοι εκεί».

Ο Δήμαρχος Λαμιέων Πανουργιάς Παπαϊωάννου δήλωσε: «Η Λαμία μπαίνει στο επίκεντρο της παγκόσμιας ποδηλασίας. Το χαμόγελο των παιδιών στις Παράλληλες Δράσεις μάς δίνει τη δύναμη και μας γεμίζει ευθύνη ώστε να επενδύσουμε ως Δήμος στον αθλητισμό και τη βιώσιμη κινητικότητα».