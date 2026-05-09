Και όμως, υπάρχει μέρος στον κόσμο που μπορείς να κοιτάξεις μέσα από μία κλειδαρότρυπα και να δεις, απόλυτα ευθυγραμμισμένα, ταυτόχρονα τρεις διαφορετικές χώρες.

Η φωτογραφία της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, όπως φαίνεται από την κλειδαρότρυπα της πόρτας των κεντρικών γραφείων του Κυρίαρχου Στρατιωτικού Τάγματος της Μάλτας, αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές εικόνες της Ρώμης.

Πρόκειται για μια λήψη με τεχνικές προκλήσεις, καθώς απαιτεί ακρίβεια στην εστίαση ώστε να μην «θολώσει» το θέμα από την εγγύτητα της κλειδαριάς, ενώ το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται απόλυτα από τις καιρικές συνθήκες και την ώρα της ημέρας.

In Rome, on the Piazza dei Cavalieri di Malta, people line up to look through a keyhole.



Through it one sees a laurel corridor, perfectly aligned, which ends with a view of the dome of St Peter’s Basilica.



Fun fact: you are looking through three countries, the Knights of Malta,… pic.twitter.com/xL9ILWwOUf — Fr Joseph Hudson (@acloudofsaints) April 27, 2026

Η τέλεια ευθυγράμμιση και οι θεωρίες

Η Βασιλική του Αγίου Πέτρου πλαισιώνεται με μοναδικό τρόπο από την αψίδα του κήπου, με τους δύο θόλους να είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένοι. Αν οποιοδήποτε σημείο του κτιρίου είχε τοποθετηθεί διαφορετικά, η θέα θα ήταν εντελώς άλλη.

Αν και οι περισσότεροι πιστεύουν πως ο σχεδιασμός στόχευε στην εντυπωσιακή εικόνα που αντικρίζει κανείς μπαίνοντας στον κήπο, υπάρχουν θεωρίες που υποστηρίζουν πως η ευθυγράμμιση έγινε επί τούτου για τη συγκεκριμένη ματιά μέσα από την κλειδαρότρυπα.

Το Τάγμα της Μάλτας και η ιστορική του διαδρομή

Το «Κυρίαρχο Στρατιωτικό Οσπιτάλιο Τάγμα του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ, της Ρόδου και της Μάλτας», γνωστό και ως Ιππότες της Μάλτας, είναι η συνέχεια του μοναστικού τάγματος που ιδρύθηκε κατά τις Σταυροφορίες για την προστασία των προσκυνητών.

Οι Ιππότες είχαν τον έλεγχο της Μάλτας μέχρι την εκδίωξή τους από τον Ναπολέοντα το 1798. Σήμερα, το Τάγμα διατηρεί καθεστώς μόνιμου παρατηρητή στον ΟΗΕ, ενώ τα κτίριά του στη Ρώμη απολαμβάνουν καθεστώς ετεροδικίας, λειτουργώντας ουσιαστικά ως έδαφος ξένης πρεσβείας.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο αυτής της εμπειρίας είναι η γεωπολιτική της ιδιαιτερότητα. Όταν κάποιος κοιτάζει μέσα από την κλειδαρότρυπα, η ματιά του ξεκινά από το έδαφος του Τάγματος της Μάλτας, διασχίζει την Ιταλία και καταλήγει στην Πόλη του Βατικανού.

Αυτή η «τριπλή» κρατική ματιά σε μια ευθεία γραμμή αποτελεί ένα μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο, που αποζημιώνει όσους έχουν την υπομονή να περιμένουν στην ουρά για αυτό το κλικ.