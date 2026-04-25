Δημοσκόπηση GPO: Πτώση για ΝΔ στο 23,8%, άνοδος ΠΑΣΟΚ και «εκτόξευση» αναποφάσιστων
Πτώση για τη Νέα Δημοκρατία και μικρή άνοδο για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της GPO, με το πολιτικό σκηνικό να εμφανίζει σημάδια ρευστότητας και ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων να παραμένει αναποφάσιστο.
Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ υποχωρεί στο 23,8%, από 26,1% τον Μάρτιο, σημειώνοντας απώλειες 2,3 μονάδων και καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοσή της για το 2026. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται, φτάνοντας στο 12,8% από 11,4%, επιβεβαιώνοντας μια σταδιακή ανοδική τάση.
Στην τρίτη θέση παραμένει η Ελληνική Λύση με 8,2%, παρά τη μικρή κάμψη, ενώ το ΚΚΕ ακολουθεί σταθερά στο 8%. Πτωτικά κινείται η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία διαμορφώνεται στο 6,9%, συνεχίζοντας την υποχώρησή της σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις.
Η εικόνα στο πολιτικό τοπίο
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση των αναποφάσιστων, που φτάνουν το 17,2% από 15,3%, στοιχείο που αποτυπώνει τη ρευστότητα και την αβεβαιότητα στο εκλογικό σώμα. Παράλληλα, το ποσοστό όσων δηλώνουν προτίμηση σε «άλλο κόμμα» διαμορφώνεται στο 8%, με μέρος αυτών να στρέφεται προς πιθανούς νέους πολιτικούς σχηματισμούς.
Στο ίδιο πλαίσιο, καταγράφεται ενδιαφέρον για ενδεχόμενες πολιτικές κινήσεις που συνδέονται με πρόσωπα όπως ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού, χωρίς ωστόσο να αποτυπώνεται ακόμη σαφής εκλογική δυναμική.
Η εκτίμηση ψήφου
Στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 29,6%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 15,9%, ενώ τρίτη είναι η Ελληνική Λύση με 10,2%, σε πολύ μικρή απόσταση από το ΚΚΕ που βρίσκεται στο 10%.
Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 8,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,9%, ενώ εκτός Βουλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της μέτρησης, παραμένουν κόμματα όπως η Νίκη, η Φωνή Λογικής, το ΜέΡΑ25, η Νέα Αριστερά και οι Δημοκράτες. Το 10% των ερωτηθέντων δηλώνει προτίμηση σε άλλο κόμμα.
Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε το διάστημα 20 έως 23 Απριλίου 2026 σε δείγμα 1.000 ατόμων, με τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνεντεύξεις, και περιθώριο στατιστικού σφάλματος ±2,95%.
