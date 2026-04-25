Δημοσκόπηση GPO: Πτώση για ΝΔ στο 23,8%, άνοδος ΠΑΣΟΚ και «εκτόξευση» αναποφάσιστων

Η νέα μέτρηση καταγράφει φθορά για τη Νέα Δημοκρατία, ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ και διεύρυνση της δεξαμενής των αναποφάσιστων, που φτάνει σε υψηλά επίπεδα.

Πτώση για τη Νέα Δημοκρατία και μικρή άνοδο για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της GPO, με το πολιτικό σκηνικό να εμφανίζει σημάδια ρευστότητας και ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων να παραμένει αναποφάσιστο.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ υποχωρεί στο 23,8%, από 26,1% τον Μάρτιο, σημειώνοντας απώλειες 2,3 μονάδων και καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοσή της για το 2026. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται, φτάνοντας στο 12,8% από 11,4%, επιβεβαιώνοντας μια σταδιακή ανοδική τάση.

Στην τρίτη θέση παραμένει η Ελληνική Λύση με 8,2%, παρά τη μικρή κάμψη, ενώ το ΚΚΕ ακολουθεί σταθερά στο 8%. Πτωτικά κινείται η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία διαμορφώνεται στο 6,9%, συνεχίζοντας την υποχώρησή της σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις.

Η εικόνα στο πολιτικό τοπίο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση των αναποφάσιστων, που φτάνουν το 17,2% από 15,3%, στοιχείο που αποτυπώνει τη ρευστότητα και την αβεβαιότητα στο εκλογικό σώμα. Παράλληλα, το ποσοστό όσων δηλώνουν προτίμηση σε «άλλο κόμμα» διαμορφώνεται στο 8%, με μέρος αυτών να στρέφεται προς πιθανούς νέους πολιτικούς σχηματισμούς.

Στο ίδιο πλαίσιο, καταγράφεται ενδιαφέρον για ενδεχόμενες πολιτικές κινήσεις που συνδέονται με πρόσωπα όπως ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού, χωρίς ωστόσο να αποτυπώνεται ακόμη σαφής εκλογική δυναμική.

Η εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 29,6%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 15,9%, ενώ τρίτη είναι η Ελληνική Λύση με 10,2%, σε πολύ μικρή απόσταση από το ΚΚΕ που βρίσκεται στο 10%.

Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 8,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,9%, ενώ εκτός Βουλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της μέτρησης, παραμένουν κόμματα όπως η Νίκη, η Φωνή Λογικής, το ΜέΡΑ25, η Νέα Αριστερά και οι Δημοκράτες. Το 10% των ερωτηθέντων δηλώνει προτίμηση σε άλλο κόμμα.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε το διάστημα 20 έως 23 Απριλίου 2026 σε δείγμα 1.000 ατόμων, με τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνεντεύξεις, και περιθώριο στατιστικού σφάλματος ±2,95%.

