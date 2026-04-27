Ο Μακρόν αποχαιρέτησε τον Μητσοτάκη... με Πανούση και Ιωαννίδη: «Εγώ και εσύ μαζί»
Χιλιάδες είναι τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση του Εμανουέλ Μακρόν, όπου «αποχαιρετά» στον Κυριάκο Μητσοτάκη με Τζίμη Πανούση και Αλκίνοο Ιωαννίδη.
Σε μια «αποχαιρετιστήρια» ανάρτηση προχώρησε ο Εμανουέλ Μακρόν στο Instagram, μετά την υπογραφή των συμφωνιών Ελλάδας - Γαλλίας στην Αθήνα.
«Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία!», αναφέρει η ανάρτηση και προς έκπληξη όλων, συνοδεύεται από το τραγούδι «Εγώ και Εσύ Μαζί», που ερμηνεύει ο Τζίμης Πανούσης και ο Αλκίνοος Ιωαννίδης.
