Καναδική εταιρεία κατασκευάζει ηλεκτρικό θαλάσσιο ταξί που πλοηγείται μόνο του χρησιμοποιώντας κάμερες και αισθητήρες επαυξημένης πραγματικότητας.

Η καναδική εταιρεία Future Marine Inc. ανακοίνωσε την έναρξη δοκιμών για ένα πλήρως αυτόνομο ηλεκτρικό θαλάσσιο ταξί στο λιμάνι της Βικτώρια, φέρνοντας την τεχνολογία του μέλλοντος στις θαλάσσιες συγκοινωνίες του 2026.

Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας: Πώς λειτουργεί το θαλάσσιο ταξί;

Το σκάφος χρησιμοποιεί ένα εξελιγμένο σύστημα που συνδυάζει κάμερες υψηλής ανάλυσης και αισθητήρες επαυξημένης πραγματικότητας (AR). Οι κάμερες λειτουργούν ως τα μάτια του σκάφους, ενώ οι αισθητήρες AR προσθέτουν ένα ψηφιακό επίπεδο πληροφοριών πάνω στο περιβάλλον, επιτρέποντας στον υπολογιστή να αναγνωρίζει εμπόδια, άλλα πλοία και λιμενικές δομές με ακρίβεια που ξεπερνά την ανθρώπινη όραση.

Το σύστημα επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για τα ρεύματα, το βάθος και τις καιρικές συνθήκες, ακολουθώντας τη λογική των αυτόνομων αυτοκινήτων, αλλά προσαρμοσμένη στις προκλήσεις ενός πολυσύχναστου λιμανιού με καγιάκ και υδροπλάνα.

Η πρώτη μονάδα βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή και θα εκτελεί μια πειραματική διαδρομή 500 μέτρων μεταξύ του Dockside Green και της Village Marina. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, ένας καπετάνιος θα παραμένει εντός του σκάφους για λόγους ασφαλείας, ενώ η εταιρεία στοχεύει σε μια περίοδο αξιολόγησης 18 μηνών, ώστε να λάβει την έγκριση από το Transport Canada για εμπορικές μεταφορές χωρίς πλήρωμα.

Πρόκειται για μια αυστηρή διαδικασία, καθώς οι αρχές πρέπει να πιστοποιήσουν ότι το αυτόνομο σύστημα είναι εξίσου ασφαλές ή και ασφαλέστερο από έναν άνθρωπο πιλότο.

Οι μοναδικές προκλήσεις του λιμανιού της Βικτώρια

Το εγχείρημα βασίζεται σε ένα παρόμοιο σύστημα που λειτουργεί ήδη με επιτυχία στη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Ωστόσο, το λιμάνι της Βικτώρια παρουσιάζει μοναδικές προκλήσεις λόγω της πυκνής κυκλοφορίας και των μεταβαλλόμενων συνθηκών ορατότητας στον Βόρειο Ειρηνικό.

Η Future Marine στοχεύει στην πλήρη ενσωμάτωση αυτών των ταξί στο σύστημα δημόσιας συγκοινωνίας της πόλης, προσφέροντας μια λύση φιλική προς το περιβάλλον, χωρίς ρύπους και θόρυβο.

Εκτός από την τεχνολογική καινοτομία, το σκάφος θα είναι πλήρως προσβάσιμο για άτομα με μειωμένη κινητικότητα, κάτι που λείπει από πολλές τρέχουσες θαλάσσιες υπηρεσίες.

Η εταιρεία πιστεύει ότι οι 18 μήνες ορατών δοκιμών στο λιμάνι θα βοηθήσουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης με το επιβατικό κοινό, προετοιμάζοντας το έδαφος για την πρώτη εμπορική λειτουργία επιβατηγού σκάφους χωρίς πλήρωμα στα καναδικά ύδατα.

