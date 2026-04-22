Αεροπλάνο πέταξε χωρίς τους 192 επιβάτες του για έναν απίθανο λόγο: Χαμός με τις αποζημιώσεις

Μια πτήση από τη Γαλλία προς το Μαρόκο πραγματοποιήθηκε χωρίς τους 192 επιβάτες της για έναν απίθανο λόγο.

Ένα περιστατικό που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο του Vatry της Γαλλίας θα μπορούσε να αποτελέσει σενάριο ταινίας. Δεκάδες επιβάτες που επρόκειτο να πάρουν μια πτήση δεν τα κατάφεραν λόγω προβλημάτων υγείας των υπαλλήλων της αεροπορικής εταιρείας. Το ταξίδι δεν πραγματοποιήθηκε, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να πετάξει μόνο με το πλήρωμα, καθώς οι επιβάτες έμειναν στο έδαφος.

Από το αεροδρόμιο αυτό, 192 άτομα επρόκειτο να ταξιδέψουν προς το Μαρακές με πτήση της Ryanair, κάτι που τελικά δεν συνέβη όπως είχε προγραμματιστεί, λόγω της αναρρωτικής άδειας όλου του προσωπικού που ήταν υπεύθυνο για τους ελέγχους και την επιθεώρηση κατά την επιβίβαση. Οι επιβάτες δεν μπόρεσαν καν να μπουν στο αεροσκάφος, καθώς δεν υπήρχε κανείς να ελέγξει την πρόσβασή τους. Σύμφωνα με την εταιρεία ασφαλείας Sécurus, όλο το προσωπικό βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια από εκείνη την ημέρα.

Έτσι, το ταξίδι διάρκειας λίγο πάνω από τρεις ώρες πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά από το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας. Το γεγονός αιφνιδίασε τον διευθυντή των εγκαταστάσεων, Fabrice Pauquet. «Όταν άνοιξε το γκισέ check-in, δεν υπήρχε καμία ομάδα ασφαλείας. Καλέσαμε για να μάθουμε τι συνέβαινε και τότε πληροφορηθήκαμε ότι όλοι βρίσκονταν σε αναρρωτική άδεια», δήλωσε στο τοπικό μέσο ICI Grand-Est και στη Le Figaro.

Διαμάχη για τις αποζημιώσεις

Σύμφωνα με τον διευθυντή του αεροδρομίου, η εταιρεία ασφαλείας διαβεβαίωσε ότι δεν ήταν δυνατό να σταλεί άλλο προσωπικό πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση της πτήσης. Πλέον τίθεται το ζήτημα των πιθανών αποζημιώσεων προς τους επιβάτες. Το αεροδρόμιο μεταθέτει την ευθύνη στη Ryanair, υποστηρίζοντας ότι «αν προκύψουν έξοδα, αυτά μετακυλίονται στον αερομεταφορέα, ο οποίος με τη σειρά του τα μεταφέρει στον πάροχο υπηρεσιών που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του».

Ωστόσο, η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία αρνείται να αναλάβει την ευθύνη για αποζημιώσεις, επικαλούμενη την πολιτική επιστροφών της. «Δεν δικαιούστε αποζημίωση εάν η πτήση ακυρωθεί για λόγους εκτός του ελέγχου μας, όπως απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ιατρική έκτακτη ανάγκη κλπ, που δεν θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα».

Την ίδια στιγμή, οι επιβάτες διαμαρτύρονται ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με απεργία, λόγο που επικαλέστηκε η εταιρεία για να αποφύγει την ευθύνη. Η Hakima, μία από τις επιβάτιδες που δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν, δηλώνει «συντετριμμένη» που δεν μπόρεσε να περάσει λίγες ημέρες στο Μαρακές με τις κόρες της. Πέρα από τα χρήματα της πτήσης, έχασε και τα χρήματα για διαμονή και εκδρομές. «Είναι σχεδόν 2.000 ευρώ πεταμένα στα σκουπίδια».

