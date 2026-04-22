“MYTHOS & MOMENTUM”: Έκθεση για τον Μαραθώνιο και την Αρχαία Ελλάδα στην Βιέννη

Για πρώτη φορά στην ιστορία της AHEPA, δύο τμήματα από διαφορετικά Districts ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια κοινή πολιτιστική πρωτοβουλία, σηματοδοτώντας έμπρακτα τον πυρήνα της αποστολής του Οργανισμού: τη συνεργασία, τη συμφιλίωση και την ενότητα του Ελληνισμού πέρα από σύνορα.

Το τμήμα AHEPA MARATHON MILTIADES από την Ελλάδα και το τμήμα AHEPA WIEN – NIKOLAUS DUMBA από τη Βιέννη συνδιοργανωσαν και στηρίξαν την εικαστική έκθεση του διακεκριμένου Έλληνα ζωγράφου Αλέξανδρου Παπακωνσταντίνου με τίτλο “MYTHOS & MOMENTUM”, με αφορμή τον Μαραθώνιο που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια πολιτιστική δράση. Αντιπροσωπεύει την ουσία της AHEPA: τη δημιουργία γεφυρών μεταξύ των ελληνικών κοινοτήτων της διασποράς, την ενίσχυση της συλλογικής ταυτότητας και την προώθηση των αξιών του Ελληνισμού σε διεθνές επίπεδο.

Η έκθεση “MYTHOS & MOMENTUM” συνιστά ένα υψηλής αισθητικής πολιτιστικό γεγονός, που αναδεικνύει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τη διαχρονική συμβολική δύναμη της Μαραθώνιας Διαδρομής.

Μέσα από το έργο του καλλιτέχνη –ο οποίος είναι και μέλος του τμήματος AHEPA MARATHON MILTIADES– η έννοια της διαδρομής μετασχηματίζεται σε εσωτερικό βίωμα και πνευματική αναζήτηση.

Στους πίνακες του Αλέξανδρου Παπακωνσταντίνου, οι δρομείς δεν απεικονίζονται ως απλοί αθλητές. Αναδύονται ως συμβολικές μορφές, φορείς ψυχής, που κινούνται ανάμεσα στο φως και τη σιωπή, εκφράζοντας την ανθρώπινη προσπάθεια ως μια υπέρβαση των φυσικών ορίων.

Η Μαραθώνια Διαδρομή αποκτά έτσι μια νέα διάσταση: γίνεται ένα εικαστικό προσκύνημα στην αντοχή, στη μεταμόρφωση και στη διαρκή πορεία προς το Φως.

Η συνεργασία των δύο τμημάτων αποτελεί ζωντανό παράδειγμα του πώς η AHEPA λειτουργεί ως παγκόσμιος συνδετικός κρίκος του Ελληνισμού.

Μέσα από δράσεις πολιτισμού, παιδείας και κοινωνικής προσφοράς, ο Οργανισμός ενισχύει τη διασύνδεση των Ελλήνων της διασποράς με τις ρίζες τους και προάγει τις αξίες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της δημιουργικής συνύπαρξης.

Παράλληλα, η εκδήλωση αποτέλεσε σημείο συνάντησης του ελληνικού στοιχείου της Κεντρικής Ευρώπης, προσελκύοντας επισκέπτες και από γειτονικές χώρες, οι οποίοι ταξιδέψαν στη Βιέννη για να παρακολουθήσουν ένα γεγονός που ενώνει την τέχνη με την ιστορία, τον αθλητισμό με τον πολιτισμό και τον σύγχρονο Ελληνισμό με τις πανανθρώπινες αξίες του.

Η έκθεση πραγματοποιηθηκε στην Art Gallery Adriana στη Βιέννη.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί την αρχή μιας νέας εποχής συνεργασιών εντός της AHEPA, όπου η ενότητα δεν αποτελεί απλώς ιδέα, αλλά πράξη.

