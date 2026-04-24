Ο μπασίστας των Sabaton στο Gazzetta: «Δεν θα κουραστούμε ποτέ να είμαστε στην σκηνή με μία... λαοθάλασσα από χαρούμενα πρόσωπα»

Ο Παρ Σούντστρομ μίλησε στο Gazzetta ως ένας εκ των δύο ιδρυτικών μελών των Sabaton που θα βρεθούν στο φετινό Release Athens Festival.

Το Release Athens Festival συμπληρώνει 10 χρόνια από το ξεκίνημά του, και από αυτή τη γιορτή δεν θα μπορούσαν να λείψουν ορισμένα από τα κορυφαία ονόματα του πιο σκληρού ήχου. Το 2026 παρουσιάζει δύο ημέρες αφιερωμένες, κατά βάση, στο power metal (και όχι μόνο), με headliners δύο σπουδαίες μπάντες που μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους πριν από μερικά χρόνια.

Οι Helloween θα ηγηθούν του lineup την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Μετά την επική εμφάνισή τους στην ίδια σκηνή, το 2023, οι Γερμανοί πρωτοπόροι του power metal επιστρέφουν για ένα απολαυστικό show με όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους. Οι Sabaton, δυνατότεροι από ποτέ, θα κλείσουν το φεστιβάλ το Σάββατο 25 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού, τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση εκεί. Μαζί τους, οι Savatage, οι οποίοι επιστρέφουν στην Αθήνα μετά από πολλά χρόνια, ως ιδανικοί co-headliners, σε ένα lineup που συμπληρώνουν οι - τόσο αγαπημένοι στη χώρα μας - εκπρόσωποι του symphonic metal, που είναι οι Epica.

Στα περισσότερα από 25 χρόνια από την ίδρυσή τους, οι Sabaton έχουν πρωταγωνιστήσει σε μεγάλα φεστιβάλ, έχουν γεμίσει στάδια και έχουν αποκτήσει μια λεγεώνα πιστών οπαδών σε όλο τον κόσμο. Από το ντεμπούτο άλμπουμ τους το 2005 μέχρι σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει μια σειρά από δίσκους που έχουν κατακτήσει τα charts σε διάφορες χώρες, έχουν πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα και έχουν αποδείξει ότι το power metal μπορεί να είναι τόσο εκπαιδευτικό όσο και συναρπαστικό, μετατρέποντας ιστορικές μάχες και ηρωικές στιγμές σε metal anthems. Τώρα, ετοιμάζονται για μια ακόμα τεράστια περιοδεία, έχοντας μόλις κυκλοφορήσει το 'Legends', τον 11ο δίσκο της καριέρας τους, και με αυτές τις ιστορίες θα επιστρέψουν στην Πλατεία Νερού για ένα ακόμα εκρηκτικό ταξίδι στο χρόνο.

Με αφορμή αυτή τους την συναυλία ο Παρ Σούντστρομ, ο Σουηδός μπασίστας και ένας εκ των 2 εναπομείναντων ιδρυτικών μελών των Sabaton, μίλησε στο Gazzetta για την Ελλάδα, την διαδρομή της μπάντας αλλά και το τι να περιμένουμε για αυτό το event.

- Πώς νιώθετε που γυρίζετε στην Ελλάδα για live; Έχετε μεγάλη βάση φανς εδώ.

Νιώθουμε εξαιρετικά. Τρομερά. Έχω ακούσει και μάθει ότι θα είναι πολύς ο κόσμος εκείνη την περίοδο και είμαι φοβερά ενθουσιασμένος για την επιστροφή μας. Πιστεύω ότι αυτό το event θα είναι ένα από τα highlights του καλοκαιριού.

- Release Athens Festival 2026. Θα είστε μαζί με τους Savatage. Τι σημαίνει αυτό για εσάς;

Οι Savatage είναι μία από τις πιο αγαπημένες μου μπάντες όλων των εποχών και ήταν ευχή μου να μοιραστούμε μαζί τους την σκηνή σε μία βραδιά σαν και αυτή. Μας εκπροσωπεί η ίδια εταιρεία και κάποιες φορές αυτές οι ευχές γίνονται πραγματικότητα!

-Ποιό live στην Ελλάδα θυμάστε πιο πολύ ή θυμάσαι εσύ προσωπικά περισσότερο;

Αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο ήταν το πιο πρόσφατο και ειδικά όταν παίζαμε το 'Coat Of Arms'! Όταν βλέπαμε προς τον κόσμο είχαμε ένα κοινό που άναβε φωτοβολίδες και έκανε το πάρτι του όπως οι πραγματικοί Έλληνες! Ήταν κάτι επικό.

- Σε όλα αυτά τα χρόνια ποιά ήταν η κορυφαία εμπειρία σας σε live; Επίσης θυμάσαι κάτι απροσδόκητο ή κάτι που δεν πήγε καλά (όπως πχ κάποιος να σας πετάξει κάτι);

Μία από τις πιο καλές μας εμπειρίες ήταν όταν κάναμε live σε 2 σκηνές στο Wacken Open Air (φεστιβάλ) του 2019. Ωστόσο έχοντας εμφανιστεί σε πάνω από 1.000 συναυλίες δεν έχουν πάει τόσο καλά όλες. Θα ήταν αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο. Το 2001 παίζαμε σε μία μικρή πόλη στη Σουηδία όταν οι τοπικοί τεχνικοί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα να δουλεύει σωστά. Στο τέλος καταφέραμε να παίξουμε παρά ένα τραγούδι. Ο Γιοακίμ ήταν έξαλλος οπότε πετάξαμε με τα μία όλα τα πυροτεχνήματα που είχαμε δημιουργώντας ένα μεγάλο μπαμ. Θεωρώ πώς πρέπει να σπάσαμε κάποια τζάμια στην πόλη εκείνη την ημέρα!

- Όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχετε ως μπάντα ποια είναι η πιο μεγάλη σας ανταμοιβή; Η αγάπη των φανς σας;

Δεν νομίζω ότι θα κουραστούμε ποτέ να είμαστε στην σκηνή και να βλέπουμε από κάτω μία... λαοθάλασσα από χαρούμενα πρόσωπα. Είτε είναι 50 άτομα είτε 50.000 το να βλέπουμε την χαρά που προσφέρει η μουσική (μας) είναι η πιο μεγάλη ανταμοιβή που θα μπορούσαμε να ζητήσουμε.

- 'Coat of Arms'. Γράψαμε συγκεκριμένο τραγούδι για την Ελλάδα σε ένα άλμπουμ που είχε να κάνει με μάχες ανά τον κόσμο. Πώς το σκεφτήκατε και ειδικά σε σχέση με την Ελλάδα;

Το 2009 παίξαμε στην Ελλάδα για πρώτη φορά και ήταν ένα φαν μας που ξεχώριζε. Ήταν 'άγριος' και 'τρελός' με την καλή έννοια αλλά και απίστευτα ευγενικός, πολύ καλά ενημερωμένος, καταρτισμένος και μορφωμένος αλλά και αυθεντικός. Από εκεί μας ήρθε η ιδέα να γράψουμε ένα τραγούδι αφιερωμένο στην Ελλάδα. Έτσι το κάναμε!

- Εάν θυμάμαι καλά είστε περισσότερο υπέρ των βινυλίων. Πώς βλέπετε το γεγονός ότι ο κόσμος επιστρέφει στο βινύλιο σε σχέση με τα CD;

Θεωρώ ότι το βινύλιο ως format ήχου είναι πολύ πιο καλό και ειδικά λόγω της καλλιτεχνικής δουλειάς που έχει αλλά και των εξώφυλλων. Είμαι μεγάλος φαν των πολύ καλών και εντυπωσιακών γραφικών αλλά τα πράγματα δείχνουν πιο καλά σε αυτό το επίπεδο. Το να ακούς ένα βινύλιο είναι από μόνο του μία άλλη εμπειρία. Ανακαλύπτεις περισσότερα και ειδικά από την στιγμή που δεν προσπερνάς τραγούδια. Φυσικά μπορεί να είναι λίγο ενοχλητικό το να γυρίζεις ανάποδα τον δίσκο!

- Γιατί πιστεύεις ότι η Σουηδία παράγει τόσο καλή μουσική και τόσες καλές μπάντες;

Η κοινωνία στην Σουηδία εδώ και καιρό επιτρέπει στον κόσμο να εκφράζεται ελεύθερα. Όταν πράγματα όπως τα μακριά μαλλιά, τα τατουάζ και τα σκουλαρίκια ήταν αμφιλεγόμενα σε πολλές χώρες και κουλτούρες η Σουηδία τα είχε δεχθεί πολύ - πιο - νωρίς. Αυτή η ελευθερία έκφρασης έχει ξεκάθαρα συμβάλλει σε μία πλούσια ποικιλία από ύπαρξη τεχνών και μέσα σε αυτές είναι και η μουσική.

- Έχεις κάποια τοπ μπάντα; Ποιά είναι η πλέον αγαπημένη σου και σε έχει εμπνεύσει;

Οι Savatage! Για αυτό είμαι φοβερά ενθουσιασμένος που θα παίξω στο πλευρό τους στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι.

- Θα ξαναδούμε τα τανκς σας στην σκηνή; Εάν θυμάμαι καλά έχετε 2: ένα τανκ έχει το όνομα Audie και το άλλο ονομάζεται Walter από δύο ήρωες για τους οποίους έχετε τραγουδήσει στο άλμπουμ 'Heroes'.

Για το τουρ μας (το Legendary Tour) τα τανκς έμειναν στο γκαράζ. Αλλά για το καλοκαίρι σκεφτόμαστε να τα επαναφέρουμε μαζί μας!