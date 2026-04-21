Τα 11 πράγματα που δεν μπορείς να πάρεις στην συναυλία των Metallica

Μερικές χρήσιμες συμβουλές για όσους θα έχουν την τύχη να παρακολουθήσουν τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, στις 9 Μαΐου.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη συναυλία της χρονιάς στην Ελλάδα έχει αρχίσει. Στις 9 Μαΐου οι Metallica θα ανέβουν στη σκηνή του ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της περιοδείας τους M72.

Η θρυλική μπάντα από το Λος Άντζελες ετοιμάζεται να επιστρέψει στην χώρα μας, 16 χρόνια μετά την τελευταία τους επίσκεψη. Ήταν 24 Ιουνίου του 2010 όταν οι Metallica ανέβαιναν στη σκηνή του Terra Vibe για να κλείσουν την ιστορική εμφάνιση των Big 4 στη χώρα μας, στο πλαίσιο του Sonisphere Festival.

Χρήσιμες οδηγίες για το βράδυ της 9η Μαΐου

Στο Facebook εδώ και μερικούς μήνες έχει δημιουργηθεί η ομάδα «Metallica Live in Athens Fan Group» και μεταξύ άλλων αναφέρονται κάποιες χρηστικές πληροφορίες-οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν όσοι θα βρεθούν στο ΟΑΚΑ για τη συναυλία της χρονιάς.

Συγκεκριμένα οι διαχειριστές της ομάδας αναφέρουν μια λίστα με πράγματα που δεν θα περάσουν από τον έλεγχο στις εισόδους του ΟΑΚΑ, ενώ συμβουλεύουν τους φανς των Metallica να μην πάνε την τελευταία στιγμή, καθώς μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις.

Ακολουθεί η λίστα με τα αντικείμενα που απαγορεύονται

Τσάντες μεγαλύτερες από Α4 Όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι, εύφλεκτα Επαγγελματικές κάμερες & εξοπλισμό ηχογράφησης Drones Ζώα (εκτός υπηρεσίας) Μεγάλες ομπρέλες Καρέκλες / σκαμπό Μεταλλικά ή γυάλινα δοχεία Σημαίες με κοντάρια / αντικείμενα που πετιούνται Laser, πυροτεχνήματα, κόρνες Αλκοόλ & ουσίες

Επιτρέπονται οι μικρές τσάντες (21 Χ 30 cm) δηλαδή μέχρι το μέγεθος Α4. Ότι αντικείμενο απαγορεύεται θα μένει έξω ή θα κατάσχεται.

Μεγάλη αισχροκέρδεια στη μεταπώληση

Τα εισιτήρια για τη συναυλία της 9ης Μαΐου εξαντλήθηκαν με το... καλημέρα (sold out), ενώ παρατηρήθηκαν φαινόμενα υψηλής μεταπώλησης (αισχροκέρδεια) με τιμές έως και 10 φορές πάνω από την αρχική.

Ενδεικτικά, εισιτήρια για την αρένα, που διατέθηκαν αρχικά προς 147 ευρώ, εμφανίζονται να πωλούνται έως και 296 ευρώ. Ακόμη πιο έντονο είναι το φαινόμενο στις πιο προνομιακές θέσεις: στο Snake Pit, όπου η αρχική τιμή ήταν 555 ευρώ, οι μεταπωλήσεις φτάνουν σχεδόν τα 3.000 ευρώ.

Η πέμπτη επίσκεψη των Metallica στην Ελλάδα

Οι Metallica έχουν έρθει στην Ελλάδα 4 φορές έως σήμερα (1993, 1999, 2007, 2010) και αυτή θα είναι η 5η επίσκεψή τους στη χώρα μας.

Οι ιστορικές συναυλίες τους στην Αθήνα έχουν μείνει αξέχαστες στους Έλληνες οπαδούς:

27 Ιουνίου 1993: Στάδιο Νέας Σμύρνης

12 Ιουνίου 1999: Στάδιο Γεώργιος Καμάρας (Ριζούπολη)

3 Ιουλίου 2007: Rockwave Festival (Terra Vibe Park)

24 Ιουνίου 2010: Sonisphere Festival (Terra Vibe Park)

9 Μαΐου 2026: Στο πλαίσιο του M72 World Tour (ΟΑΚΑ)

