ΟΑΚΑ: Χαμός με τα εισιτήρια των Metallica - Μεγάλη αισχροκέρδεια στη μεταπώληση

Στα ύψη η μεταπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ. Τιμές έως και 10 φορές πάνω από την αρχική, με το Snake Pit να αγγίζει τα 3.000 ευρώ.

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει το φαινόμενο αισχροκέρδειας όσον αφορά την μεταπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ στις 9 Μαΐου, με τις τιμές να παρουσιάζουν ακραίες αυξήσεις σε σχέση με τα αρχικά κόστη αγοράς.

Από τις 14 Απριλίου , οι κάτοχοι εισιτηρίων έλαβαν τους σχετικούς κωδικούς στα ηλεκτρονικά τους πορτοφόλια, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για μεταπωλήσεις μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, οι τιμές που πωλούνται τα εισιτήρια ξεπερνούν κατά πολύ την αρχική αξία, προκαλώντας αντιδράσεις.

Ενδεικτικά, εισιτήρια για την αρένα, που διατέθηκαν αρχικά προς 147 ευρώ, εμφανίζονται να πωλούνται έως και 296 ευρώ. Ακόμη πιο έντονο είναι το φαινόμενο στις πιο προνομιακές θέσεις: στο Snake Pit, όπου η αρχική τιμή ήταν 555 ευρώ, οι μεταπωλήσεις φτάνουν σχεδόν τα 3.000 ευρώ.

Η αύξηση των τιμών κυμαίνεται από τριπλάσια έως και δεκαπλάσια επίπεδα, με αποτέλεσμα να εντείνονται οι καταγγελίες για αισχροκέρδεια και να τίθεται εκ νέου ζήτημα ελέγχου της δευτερογενούς αγοράς εισιτηρίων.

Οι τιμές μεταπώλησης

Οι αρχικές τιμές των εισιτηρίων

PL2: 178,25 ευρώ

PL3 (αρένα): 143,75 ευρώ

PL4: 214,00 ευρώ

PL5: 120,75 ευρώ

PL6: 109,25 ευρώ

PL7: 97,75 ευρώ

PL8: 86,25 ευρώ

Snake pit 555 ευρώ

