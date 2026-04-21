Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε τσίρκο στη Ροστόφ-ον-Ντον, όταν μία τίγρη ξέφυγε από τον έλεγχο κατά τη διάρκεια παράστασης, πηδώντας από τη σκηνή προς το κοινό.

Το συμβάν σημειώθηκε την Κυριακή, με την αστυνομία στη Ρωσία να έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το ζώο κατάφερε να διαφύγει.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο, τρεις τίγρεις βρίσκονταν πάνω σε σκαμπό, ενώ ο παρουσιαστής και ο βοηθός του κινούνταν στη σκηνή. Ένα κυκλικό προστατευτικό δίχτυ χώριζε τα ζώα από το κοινό.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr