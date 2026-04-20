Καθίζηση δρόμου στη Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που αυτοκίνητο πέφτει στο κενό (vid)

Άνοιξε η Γη και κατάπιε αυτοκίνητο σε εργοτάξιο στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια εργασιών για εγκατάσταση οπτικών ινών στην περιοχή.

Στιγμές τρόμου έζησαν κάτοικοι στην ανατολική Θεσσαλονίκη το πρωί της Δευτέρας (20/4), όταν ο δρόμος υποχώρησε στο εργοτάξιο της ανάπλασης των στάβλων Παπάφη, παρασύροντας σταθμευμένα οχήματα.

Η καθίζηση σημειώθηκε ξαφνικά, προκαλώντας τον τρόμο στην περιοχή. Ένα αυτοκίνητο έπεσε μέσα στο κενό του εργοταξίου, ενώ ακόμη τρία οχήματα βρέθηκαν να αιωρούνται στο χείλος του γκρεμού που δημιουργήθηκε. Τα προστατευτικά μεταλλικά τοιχία κατέρρευσαν, ενώ οι κάτοικοι περιγράφουν έναν θόρυβο που έμοιαζε με ισχυρό σεισμό. «Άκουσα έναν θόρυβο σαν σεισμό την ώρα της καθίζησης, δεν ξέραμε τι ήταν», δήλωσε χαρακτηριστικά αυτόπτης μάρτυρας, περιγράφοντας τον πανικό που επικράτησε.

Η αιτία της κατάρρευσης: Συνελήφθη 28χρονος

Σύμφωνα με το protothema, το ατύχημα προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών για την εγκατάσταση οπτικών ινών στην περιοχή. Φαίνεται πως υπήρξε διάτρηση και βλάβη σε κεντρικό αγωγό της ΕΥΑΘ, με αποτέλεσμα τη διαρροή νερού που υπονόμευσε το έδαφος. Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη ενός 28χρονου, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος της εταιρείας οπτικών ινών που εκτελούσε το έργο.

Η ζημιά στον αγωγό προκάλεσε εκτεταμένη διακοπή υδροδότησης στην περιοχή από τις 9:30 το πρωί. Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια του δήμου Θεσσαλονίκης και η αστυνομία, αποκλείοντας τις οδούς Σιδηροκάστρου, Αλοννήσου και Κύθνου για λόγους ασφαλείας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ