«June July»: Ένας κόσμος μέσα στον κόσμο!

H νέα παράσταση ,«June July», της χορογράφου Ελεονώρας Σιαράβα έρχεται στο ΠΛΥΦΑ (23-26 Απριλίου).

Το γράμμα μετακινείται και ο κόσμος κινείται. Το γράμμα πέφτει και όλα τα θρέφει. Το γράμμα ανεβαίνει και όλα τα βλέπει. Ένα σύμφωνο αλλάζει και τότε ο άνεμος καταλαγιάζει. Ένα φωνήεν επιμένει και η ζέστη ανεβαίνει. Η γραμματική ακολουθεί του ανθρώπου έργα και του χρόνου σονέτα και η μία εποχή γίνονται δύο, τρεις, τέσσερις, μία ξανά και μετά αμέτρητες. Και ο άνθρωπος που θέλει να καταλάβει τα μελλούμενα, τα περασμένα, τα εδώ και τώρα, χάνεται, δοκιμάζεται και κάθε που ξημερώνει είναι σε άλλη χώρα. Στο μυαλό του παίζει το άνθρωπε αγάπα και ας κρατήσουν οι χοροί… Ναι, ο χορός είναι ό,τι πιο κοντινό σε απάντηση στη γλώσσα της μουσικής, του τόπου, του τρόπου και του παιδιού που χάθηκε όταν ο ήλιος ήταν ζεστός και καλός.

Απότομη αλλαγή για να γραφτούν οι γραμμές των σωμάτων, να γίνει το αόρατο νήμα μελάνι και το μελάνι σάρκα και αίμα. Και όταν η προσωπική φράση, που είναι πίσω από ένα θαυμαστικό, πυροδοτήσει την έκρηξη, τότε ο κόσμος θα αρχίσει να μιλά την αρχέγονη γλώσσα των βουνών, των πεδιάδων και των εδαφών που καίνε και παγώνουν στο χωροχρονικό συνεχές. Η χορογράφος Ελεονώρα Σιαράβα μας δίνει το «June July», τη νέα της παράσταση (23-26/4 στο ΠΛΥΦΑ). Ιούνιε, Ιούλιε, γνωριστείτε, διαλυθείτε και δώστε μας έναν κόσμο μέσα στον κόσμο.

Χορογραφικά χαϊκού!



Το «June July» εξετάσει το πώς και γιατί δημιουργήθηκε το τώρα που μας περιβάλλει, μας βάλλει, μας ενώνει, μας χωρίζει και μας κλείνει στην αέναη κυκλική του πορεία. Η χορογράφος επιδιώκει κάτι όμορφο, φιλόδοξο, σπάνιο: θέλει να φτιάξει μια παράσταση για τη νοσταλγία, την προσμονή, τον χρόνο, τις μικρές στιγμές μέσα από την δημιουργία χορογραφικών χαϊκού που αποτυπώνουν συμπυκνωμένες, φευγαλέες, θραυσματικές εντυπώσεις. Η έντονα υπογραμμισμένη φράση σημαίνει το εξής: συμπύκνωση, σοφία, ποίηση και ασταμάτητη κίνηση. Αν επιτευχθεί κάτι τέτοιο, τότε η αναγνώριση είναι λίγη για την Ελεονώρα Σιαράβα.

Πώς, όμως, ανάβλυσε η δική της πηγή έμπνευσης; Μέσα από την πρωτοποριακή γραφιστική νουβέλα/κόμικ “Here” του Richard McGuire και το ερώτημα «Why did I come in here again» στην εισαγωγή του βιβλίου. Εδώ είναι και ο πυρήνας της όλης προσπάθειας. Το ερώτημα αυτό είναι ο συνδετικός κρίκος των μεγάλων ποιητικών, υπαρξιακών, στιγμών. Ο Έλιοτ το επιβεβαιώνει, ο Ελύτης επίσης και σίγουρα η μουσική του Μπαχ.

Κρίσιμα, οριακά, ερωτήματα



Η Ελεονώρα Σιαράβα θέτει κρίσιμα, οριακά, ερωτήματα και στην απορία τι απομένει, καταλήγει σε μια διακειμενική, ενιαία καλλιτεχνική διαπίστωση: Ίσως μια ιαπωνική hip-hop να ακούγεται στο βάθος ένα ανοιξιάτικο απόγευμα ή κάπου σε κάποια οθόνη να παίζει η εισαγωγή από το 2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος. Αυτό το «ίσως» έρχεται από το παρελθόν και από το μέλλον του παρελθόντος. Η δική μας αρχή θα τελειώσει με γεμάτο χυμούς κομμάτι από το δελτίο Τύπου: Η παράσταση δημιουργεί μια αφήγηση μιας φανταστικής ιστορίας που δεν τελειώνει, που εμπεριέχει ίχνη, αναμνήσεις, που διαστέλλεται και αυτοαναφλέγεται για δημιουργήσει κάτι καινούριο. Μια αλχημεία νοσταλγίας, μνήμης, σουρεαλισμού και φανταστικού. Ένα ζωντανό υβριδικό τοπίο με σώματα, κινήσεις, ήχους, αντικείμενα, φωνές, λέξεις, μικρόφωνα, φωτεινές επιγραφές, οθόνες, μινιμαλιστικά ψηφιακά στοιχεία. Τα παρακολουθούμε να ενεργοποιούνται και να “εξατμίζονται” δημιουργώντας μια ανοιχτή σύνθεση σε ένα πολυεπίπεδο σύμπαν.

INFO

To project «June July» πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας και με αυτήν του International Theater Institute - German Centre και Motion Bank Project στα πλαίσια προγράμματος καλλιτεχνικής φιλοξενίας, Βερολίνο, 2024.

Σύλληψη, Xορογραφία, Art Direction: Ελεονώρα Σιαράβα

Performance, συν-δημιουργία κινητικού υλικού: Μαρία Βούρου, Μαίρη Γιαννούλα, Σοφία Πουχτού

Ηχητικός σχεδιασμός: Αλίκη Λευθεριώτη

Κείμενα, στίχοι: Ελεονώρα Σιαράβα

Σχεδιασμός μέσων: Ερατώ Τζαβάρα

Σκηνογραφική επιμέλεια: Σοφία Θεοδωράκη, Αντώνης Δουρουδής

Κοστούμια: Ειρήνη Γεωργακίλα

Σχεδιασμός Φωτισμού: Τάσος Παλαιορούτας, Εβίτα Σκρυμιζέα

Video art: Αντιγόνη Ηλιάδη

Φωτογραφίες επικοινωνίας: Κατερίνα Μαρκουλάκη

Επικοινωνία: True Colours Comms

Παραγωγή: Per_Dance Choreographic Research Platform

Τοποθεσία: ΠΛΥΦΑ

Ημερομηνίες: 23-26 Απριλίου 2026

Ώρες: 23-25 Απριλίου στις 21.00 | 26 Απριλίου στις 19.00

Διάρκεια: 45 λεπτά

Εισιτήρια: 15€ Γενική είσοδος, 12€ Μειωμένο (Φοιτητές, Άνεργοι, Σπουδαστές Χορού)

Βιογραφικό Ελεονώρας Σιαράβα

H Ελεονώρα Σιαράβα είναι χορογράφος, δραστηριοποιείται μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας και έχει παρουσιάσει την δουλειά της διεθνώς. Έχει σπουδάσει ‘Dance Making and Performance’ (MA-Distinction, Coventry University), ΜΑ ’Choreography and Performance’ (Justus Liebig University, Γερμανία) υπό την διεύθυνση της Bojana Kunst & στο Τμήμα Σύγχρονου Χορού της Ακαδημίας Παραστατικών Τεχνών της Φρανκφούρτης. Ως καλλιτέχνης εξερευνά τη σχέση ανάμεσα σε αισθητικές φόρμες, φαντασιακούς και πραγματικούς χώρους, αλληλοεπικαλυπτόμενες χρονικότητες, υβριδικότητα, την έννοια της ατμόσφαιρας. Για το έργο της The Body and the Other~ που παρουσιάστηκε στο Tanzhaus NRW, ένα από τα σημαντικότερα κέντρα χορού της Ευρώπης, υποστηρίχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού NRW της Γερμανίας, την καλλιτεχνική υποτροφία i-Portunus/Creative Europe/Goethe Institut και συνεργάστηκε με το MIREVI Institut για τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας. Από το 2020 υποστηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας. Δημιούργησε τα έργα BLUE BEYOND (Θέατρο Θησείον, Κ.Θ.Β.Ε., Tanz:digital/ΙΤΙ Germany/Βερολίνο 2023, Frankfurt LAB-Emerging Artists Program 2023, Φρανκφούρτη), Who knows where the time goes #1 (Θέατρο Ροές, residency στο SE.S.TA Centre for Choreographing Development/Interdisciplinary Incubator, Πράγα), I am Dancing in a Room (MOMus-Stereoma Festival). Επιλέχθηκε για το ευρωπαϊκό καλλιτεχνικό project Moving Digits/Creative Europe (2018-2020) για Χορό και ψηφιακές τεχνολογίες, Tanzhaus Düsseldorf & STL Tallinn και το ‘TANZ:DIGITAL – Process, Dynamics, Discourse’ (Dachverband Tanz Deutschland & International Theatre Institute Germany, Βερολίνο 2023). Έχει βραβευθεί από την ARTWORKS-Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) 2022-2023 στο πεδίο Χορογραφίας, επιλέχθηκε για το πρόγραμμα START/Robert Bosch Stiftung & Goethe Institut και ήταν resident χορογράφος στο ITI International Theatre Institute Germany/Motion Bank, Βερολίνο, 2024 και στο UniArts Helsinki, Φινλανδία, 2025. Τα έργα της έχουν συμπεριληφθεί στη Media Library for Dance and Theatre – ITI International Theatre Institute Germany, ένα από τα πιο εκτεταμένα αρχεία οπτικοακουστικής τεκμηρίωσης για τις παραστατικές τέχνες στη Γερμανία.

