Καιρός: Άστατη εβδομάδα με βροχές – Πού θα «χτυπήσουν» τα φαινόμενα

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας από τα μέσα της εβδομάδας.

Με άστατο σκηνικό ξεκινά η νέα εβδομάδα, με τον καιρό να αλλάζει πρόσωπο μέσα στη μέρα και τις τοπικές βροχές να κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η εικόνα των επόμενων ημερών χαρακτηρίζεται από εναλλαγές, με διαστήματα ηλιοφάνειας να διαδέχονται νεφώσεις και σύντομα φαινόμενα, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Σε κάποιες περιοχές ο καιρός θα παραμένει πιο ήπιος, όμως η αστάθεια θα είναι το βασικό στοιχείο σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

Η γενική εικόνα της εβδομάδας

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στο Αιγαίο, ενώ σταδιακά μέσα στην εβδομάδα θα στραφούν σε νοτίους και δυτικούς. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς μεγάλες μεταβολές, παρουσιάζοντας μικρές αυξομειώσεις.

Από την Τρίτη και μετά, η αστάθεια θα ενισχυθεί, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Την Τετάρτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια, ενώ τα φαινόμενα θα είναι πιο εκτεταμένα.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με τις βροχές να περιορίζονται κυρίως στα νότια, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ο καιρός την Κυριακή

Για την Κυριακή, στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο αναμένονται νεφώσεις που θα αυξηθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, δίνοντας τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Στην Αττική προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν κατά διαστήματα νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες θα υποχωρήσουν προς το βράδυ.

Η εξέλιξη από Δευτέρα έως Πέμπτη

Τη Δευτέρα, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, οι οποίες θα πυκνώσουν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τοπικές βροχές και όμβροι θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, ενώ υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, όπως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και μεγάλο μέρος της Κρήτης, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος.

Την Τρίτη, η αστάθεια θα γίνει πιο έντονη στη βόρεια Ελλάδα, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας. Παρόμοια εικόνα θα παρουσιάσουν και τα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως σε ορεινές περιοχές, ενώ στα νησιά ο καιρός θα είναι πιο ήπιος με διαστήματα ηλιοφάνειας.

Την Τετάρτη, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και θα επηρεάσουν μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τμήματα της Πελοποννήσου, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Αντίθετα, στα νησιά του νότιου Αιγαίου και την Κρήτη τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

Την Πέμπτη, η αστάθεια θα μετατοπιστεί κυρίως προς τα νότια. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Πελοπόννησο, την Κρήτη και το Ιόνιο, καθώς και σε ορισμένες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Στη βόρεια Ελλάδα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με λιγότερα φαινόμενα και περισσότερα ανοίγματα στον ουρανό.

