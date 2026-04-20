Βίντεο: Ασυνείδητος οδηγούσε ανάποδα για 6,5 χιλιόμετρα στην Ιόνια Οδό - Τι είπε στους αστυνομικούς

Σκηνές τρόμου στην Ιόνια Οδό με οδηγό να πηγαίνει ανάποδα για χιλιόμετρα πριν τον σταματήσουν.

Το έχουμε δει δεκάδες φορές και λογικά θα το ξαναδούμε το έργο στο οποίο ο πρωταγωνιστής «ξεχνιέται» και μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, οδηγώντας κάμποσα χιλιόμετρα ανάποδα και βάζοντας σε κίνδυνο δεκάδες ανυποψίαστους που έχουν το... χούι να κινούνται κανονικά στο προβλεπόμενο ρεύμα κυκλοφορίας.

Χτες, Κυριακή, το ξαναείδαμε στο 5ο χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού Αντιρρίου-Ιωαννίνων, με τον ασυνείδητο οδηγό να κινείται ανάποδα ως το 11ο χιλιόμετρο του ιδίου αυτοκινητοδρόμου. Πήγαινε, δηλαδή, προς Ιωάννινα σε έναν δρόμο που οδηγούσε στο... Αντίρριο.

Την τρελή του πορεία κατέγραψε με το κινητό του ένας οδηγός που κινούταν νομίμως. Ο ίδιος οδηγός, ήταν αυτός που κάλεσε τις Αρχές, με τις τελευταίες να σταματούν την κυκλοφορία στην περιοχή.

Μετά από λίγο, ο έκνομος οδηγός έκανε αναστροφή, με την τροχαία να τον περιμένει στην έξοδο του Αντιρίου. Εκεί, υπεβλήθη σε αλκοτέστ στο οποίο βρέθηκε αρνητικός, ενώ δικαιολογήθηκε στους αστυνομικούς λέγοντάς τους ότι... μπερδεύτηκε.

Όπως εύστοχα σχολίασε ο Αντώνης Σρόιτερ: «Πού να ήταν και θετικό το αλκοτέστ... Ευτυχώς δεν την πλήρωσε κανένας αθώος».

