Ολλανδοί τουρίστες έπιασαν στα «πράσα» πορτοφολά στο κέντρο της Αθήνας (vid)

Ολλανδοί τουρίστες πήραν χαμπάρι πορτοφολά στο κέντρο της Αθήνας, που προσπάθησε να κλέψει την τσάντα τους.

Η Αθήνα αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ωστόσο η αυξημένη κίνηση σε σημεία όπως το Σύνταγμα, το Μοναστηράκι και η Πλάκα, μετατρέπει τους επισκέπτες σε στόχους για οργανωμένες εγκληματικές ομάδες.

Το πιο συχνό φαινόμενο που καταγράφεται είναι η δράση των πορτοφολάδων, οι οποίοι λειτουργούν συνήθως σε ομάδες. Εκμεταλλεύονται τον συνωστισμό και την έλλειψη προσοχής των τουριστών για να αφαιρέσουν με αστραπιαίες κινήσεις πορτοφόλια, κινητά τηλέφωνα και διαβατήρια. Η απώλεια προσωπικών εγγράφων σε μια ξένη χώρα δημιουργεί τεράστια ταλαιπωρία και αίσθημα ανασφάλειας στους ταξιδιώτες.

Οι διαφόρων ειδών μορφές εξαπάτησης στο κέντρο της Αθήνας

Πέρα από τις κλοπές, οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν διάφορα τεχνάσματα για να αποσπάσουν χρήματα από τους ανυποψίαστους επισκέπτες:

Υπέρογκες χρεώσεις : Παγίδευση σε καταστήματα εστίασης με τιμές που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα

: Παγίδευση σε καταστήματα εστίασης με τιμές που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα Πλασιέ «υψηλής αξίας» : Πώληση αντικειμένων που παρουσιάζονται ως πολύτιμα, ενώ είναι ευτελή

: Πώληση αντικειμένων που παρουσιάζονται ως πολύτιμα, ενώ είναι ευτελή Ψευτο-ταξιτζήδες : Οδηγοί που αρνούνται τη χρήση ταξίμετρου, χρεώνοντας εξωφρενικά ποσά για σύντομες διαδρομές

: Οδηγοί που αρνούνται τη χρήση ταξίμετρου, χρεώνοντας εξωφρενικά ποσά για σύντομες διαδρομές Πρόσχημα βοήθειας: Άτομα που προσεγγίζουν τουρίστες για να τους οδηγήσουν σε συγκεκριμένα καταστήματα όπου πιέζονται να προβούν σε αγορές

Ολλανδοί τουρίστες πήραν χαμπάρι «πορτοφολά»

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι το viral βίντεο που κυκλοφορεί, στο οποίο απεικονίζονται Ολλανδοί τουρίστες να προσπαθεί να πιάσει έναν φερόμενο ως απατεώνα στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Ο «πορτοφολάς» κοιτούσε επί μία ώρα την τσάντα τους και εκείνοι του ζήτησαν τον λόγο. Ακολούθησε έντονος διάλογος, με τον... ταραχοποιό να προσπαθεί να φύγει μετά από λίγα λεπτά. Ο τουρίστας τον τραβάει, καλεί την αστυνομία, η οποία τον συλλαμβάνει και καταλήγουν όλοι μαζί στο τμήμα.

Μέτρα προστασίας από τους... ταραχοποιούς του κέντρου

Οι αρμόδιες αρχές εντείνουν τις περιπολίες της Τουριστικής Αστυνομίας και πραγματοποιούν ενημερωτικές καμπάνιες, ωστόσο η συνεχής επαγρύπνηση παραμένει απαραίτητη. Οι τουρίστες καλούνται:

Να προσέχουν ιδιαίτερα τα προσωπικά τους αντικείμενα σε πολυσύχναστα σημεία

Να μην εμπιστεύονται αγνώστους που τους προσεγγίζουν με περίεργες προτάσεις

Να αναζητούν πληροφορίες μόνο από επίσημα τουριστικά γραφεία

