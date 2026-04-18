Συνελήφθη γνωστός τράπερ στην Κοζάνη για κατοχή ναρκωτικών

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 37χρονου γνωστού τράπερ για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, σε περιοχή της Κοζάνης.

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου γνωστού τράπερ στην περιοχή της Κοζάνη, στο πλαίσιο ελέγχων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στα διόδια Πολυμύλου στην Εγνατία Οδό, όπου κατά τη διάρκεια ελέγχου, στο όχημα στο οποίο επέβαινε, εντοπίστηκε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κοκαΐνης, περίπου 7 έως 8 γραμμαρίων.

Μαζί με τον 37χρονο, ο οποίος ταξίδευε προς τη Δυτική Μακεδονία για επαγγελματικούς λόγους συνελήφθη και ακόμη ένα άτομο που επέβαινε στο ίδιο όχημα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Κοζάνης και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ