Ένας ταξιδιώτης του χρόνου μέσα από ένα βίντεο ισχυρίζεται ότι το έτος 5.000, το Λος Άντζελες θα βρίσκεται κάτω από το νερό.

Ένας άνδρας που υποστηρίζει ότι είναι «χρονοταξιδιώτης» μοιράστηκε μια ανησυχητική πρόβλεψη για το μέλλον του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η πόλη των ΗΠΑ με τον ήλιο, τους δρόμους με τους φοίνικες, γνωστή και ως κέντρο του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και της μουσικής, θα καλυφθεί από τη θάλασσα.

Ο ταξιδιώτης του χρόνου, που αναφέρεται μόνο με το όνομα Edward, ισχυρίζεται ότι έχει στην κατοχή του μια φωτογραφία από το έτος 5.000 που αποδεικνύει ότι αυτή η μαγική πόλη μπορεί να εξαφανιστεί κάτω από το νερό.

Το βίντεο με τους ισχυρισμούς του

Ο ταξιδιώτης του χρόνου, στο βίντεο στο YouTube έχει καλύψει το πρόσωπό του και έχει αλλοιώσει τη φωνή του για να προστατεύσει την ταυτότητά του. Σε αυτό λέει ότι αφού συμμετείχε σε ένα απόρρητο πείραμα το 2004 , κατάφερε να ταξιδέψει στον χρόνο.

Τα ταξίδια του, όπως ισχυρίζεται, ήταν τόσο επιτυχημένα που κατάφερε να αποκτήσει μια φωτογραφία που δείχνει τη θλιβερή μοίρα που περιμένει το Λος Άντζελες. Η εικόνα, τραβηγμένη στην επιφάνεια του νερού, φαίνεται να δείχνει μια ολόκληρη βυθισμένη πόλη από κάτω.

Όσο για το πώς απέκτησε τη φωτογραφία, ο Edward υποστηρίζει ότι εργαζόταν σε ένα εργαστήριο στο Λος Άντζελες όταν του ανατέθηκε η αποστολή του ταξιδιού στον χρόνο και της λήψης εικόνων. «Στεκόμουν σε μια τεράστια ξύλινη πλατφόρμα. Όχι μόνο εγώ, αλλά σπίτια και φυσικά κτίρια, όλα φτιαγμένα από ξύλο», είπε στο Yahoo News. «Και μετά συνειδητοποίησα ότι ήταν η ίδια πόλη, το Λος Άντζελες, αλλά κάτω από το νερό».

Ο Edward ισχυρίζεται επίσης, ότι οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να ζουν κάτω από τα κύματα μετά το λιώσιμο των πολικών πάγων λόγω της κλιματικής αλλαγής.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ