Κεφαλονιά: Προφυλακιστέοι και οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτώς

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά.

Με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι, μετά την ολοκλήρωση των μαραθώνιων απολογιών τους.

Ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας, ο 23χρονος φίλος της άτυχης κοπέλας και ο 22χρονος αλβανικής καταγωγής οδηγήθηκαν εκτός των δικαστηρίων από την πίσω πόρτα, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Η κίνηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθούν επεισόδια με το πλήθος συγγενών και φίλων της 19χρονης που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από το δικαστικό μέγαρο.

Τι ισχυρίστηκε ο 26χρονος αρσιβαρίστας

Ο 26χρονος πρώην αθλητής παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος που προμηθεύτηκε τα ναρκωτικά, σημειώνοντας ωστόσο πως για την αγορά τους συνέβαλαν οικονομικά όλοι οι παρευρισκόμενοι στο δωμάτιο.

Σύμφωνα με την απολογία του, η δεύτερη χρήση ναρκωτικών έγινε γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα, όταν και η Μυρτώ παρουσίασε προβλήματα υγείας, ενώ ο ίδιος υποστήριξε πως νόμιζε ότι η κοπέλα έπαθε επιληπτική κρίση και προσπάθησε να τη βοηθήσει, επικαλούμενος δαγκώματα στα δάχτυλά του.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε πως δεν υπήρξε εγκατάλειψη, καθώς τη μετέφεραν στην αγκαλιά τους και την παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ, παραδεχόμενος ωστόσο ότι είπε ψέματα στις αρχικές του καταθέσεις, όταν ισχυριζόταν πως δεν βρισκόταν μαζί της το μοιραίο βράδυ.

«Μου χτύπησαν την πόρτα για βοήθεια»: Η απολογία του 22χρονου

Από την πλευρά του, ο 22χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στη χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ. Ισχυρίστηκε πως βρισκόταν τυχαία στο ξενοδοχείο σε άλλο δωμάτιο για να συναντήσει ένα πρόσωπο λόγω των ημερών του Πάσχα.

«Δεν πήγα στο ξενοδοχείο για να τους βρω. Μου χτύπησαν την πόρτα γύρω στις 04:20 για βοήθεια. Όντως πήγα και είδα ότι η κοπέλα δεν ήταν καλά. Περίμενα το ΕΚΑΒ, δεν έφυγα», ανέφερε χαρακτηριστικά, χαρακτηρίζοντας την κατηγορία σε βάρος του άδικη.

