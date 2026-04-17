9χρονο κορίτσι ζυγίζει 28 κιλά και κάνει άρσεις θανάτου τρεις φορές το βάρος της (vid)

9χρονο-κορίτσι θαύμα της γυμναστικής σόκαρε τον κόσμο σε επίδειξη, καθώς κατάφερε να σηκώσει, κάνοντας deadlift, τρεις φορές το βάρος της.

Η Λούσι Μίλγκριμ δεν είναι ένα συνηθισμένο 9χρονο κορίτσι. Ενώ οι συνομήλικοί της περνούν τον χρόνο τους στα κινητά, εκείνη προπονείται πέντε φορές την εβδομάδα, ασχολείται με την επαγγελματική πάλη και καταρρίπτει εθνικά ρεκόρ.

Κατά τη διάρκεια του Arnold Sports Festival στο Κολόμπους του Οχάιο, η Λούσι άφησε άναυδο το κοινό και έγινε παγκόσμιο φαινόμενο στο διαδίκτυο. Με σωματικό βάρος μόλις 27 κιλών, κατάφερε να κάνει άρση θανάτου (deadlift) 81 κιλών με μια καθαρή κίνηση, σηκώνοντας δηλαδή το τριπλάσιο βάρος από το δικό της.

Η ανοδική πορεία της 9χρονης και οι αντιδράσεις για την υγεία της

Ο πατέρας της, Μπρετ Μίλγκριμ, δήλωσε στο περιοδικό People: «Η κόρη μου ήταν πάντα ένα φυσικά δυνατό παιδί». Η ενασχόλησή της με τα βάρη ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, βλέποντας τους γονείς της να προπονούνται.

«Η μαμά και ο μπαμπάς γυμνάζονταν και τους έβλεπα να κάνουν όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Ήθελα να τα δοκιμάσω κι εγώ», επιβεβαίωσε η ίδια η 9χρονη, η οποία ασχολείται και με την πάλη καθώς ο πατέρας της είναι προπονητής του αθλήματος.

Παρά το εντυπωσιακό του κατορθώματος, οι επιδόσεις της Λούσι πυροδότησαν έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η άρση τόσο μεγάλων βαρών σε ένα σώμα που βρίσκεται ακόμα στην ανάπτυξη.

Ανησυχίες κυρίως για τραυματισμούς: «Αν και εντυπωσιακό, δεν είμαι σίγουρος αν αυτό είναι καλό για ένα 9χρονο παιδί. Τα οστά και οι μύες της δεν είναι ακόμα στο στάδιο για τέτοιο όγκο», σχολίασε ένας χρήστης.

Αλλά και για την ανάπτυξη και την υγεία της, με κάποιους να υποστηρίζουν πως η προπόνηση με βάρη είναι επισφαλής πριν την εφηβεία, καθώς μπορεί να επηρεάσει τις πλάκες ανάπτυξης των οστών ή το πυελικό έδαφος.

