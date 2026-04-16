Απολύθηκε αφού υπέστη καρδιακή προσβολή και εξάντλησε την αναρρωτική του άδεια: Έλαβε αποζημίωση 7.500 ευρώ

Δικαστήριο διέταξε εταιρεία από την Ισπανία να επαναπροσλάβει εργαζόμενο που απέλυσε εν ώρα εργασίας με ψευδή δικαιολογία αμέσως μετά την ανάρρωση από σοβαρό καρδιακό πρόβλημα.

Μια σημαντική δικαστική νίκη πέτυχε εργαζόμενος στην Αστούριας της Ισπανίας, ο οποίος είδε την πόρτα της εξόδου από την εταιρεία του αμέσως μόλις επέστρεψε στην εργασία του μετά από σοβαρή περιπέτεια υγείας.

Τον απέλυσαν επειδή έπαθε έμφραγμα

Ο εργαζόμενος υπέστη έμφραγμα και παρέμεινε σε άδεια αναπηρίας για 545 ημέρες, το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπει ο νόμος. Όταν οι υγειονομικές αρχές έκριναν ότι δεν υπήρχαν επαρκή κατάλοιπα για μόνιμη αναπηρία, του έδωσαν εξιτήριο για να επιστρέψει στα καθήκοντά του. Ωστόσο, η διοίκηση της επιχείρησης τον περίμενε με μια επιστολή απόλυσης, ισχυριζόμενη ότι η απόδοσή του είχε μειωθεί και δεν ήταν πλέον παραγωγικός.

Η εταιρεία προχώρησε σε πειθαρχική απόλυση, χωρίς όμως να παρουσιάσει κανένα αντικειμενικό στοιχείο ή σύγκριση που να αποδεικνύει ότι ο υπάλληλος εργαζόταν χειρότερα σε σχέση με την περίοδο πριν από το έμφραγμα.

Το δικαστήριο έκρινε αρχικά την απόλυση ως αδικαιολόγητη, καθώς δεν υπήρχαν αποδείξεις για τη δήθεν χαμηλή απόδοση, αλλά ο εργαζόμενος αποφάσισε να εφεσιβάλει την απόφαση, θεωρώντας ότι η ζημιά που υπέστη ήταν βαθύτερη.

Η τελική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Η υπόθεση έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αστούριας, το οποίο εξέδωσε μια καταλυτική απόφαση, κηρύσσοντας την απόλυση άκυρη. Οι δικαστές έκριναν ότι η άμεση απομάκρυνση του εργαζομένου μετά την αναρρωτική του άδεια παραβίασε τα θεμελιώδη δικαιώματά του, καθώς στοιχειοθετήθηκε σαφής διάκριση λόγω της κατάστασης της υγείας του.

Με την κήρυξη της απόλυσης ως άκυρης, το δικαστήριο υποχρέωσε την εταιρεία να επαναπροσλάβει άμεσα τον εργαζόμενο στη θέση του, να καταβάλει όλους τους μισθούς που στερήθηκε από την ημέρα της απόλυσης μέχρι σήμερα. και να πληρώσει αποζημίωση 7.500 ευρώ για ηθική βλάβη, ως επανόρθωση για την ταλαιπωρία που υπέστη ο εργαζόμενος από την κακόπιστη συμπεριφορά των εργοδοτών του.

