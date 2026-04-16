Επικό σχόλιο της Ράνιας Τζίμα: «Ο Μητσοτάκης έπαθε Πρετεντέρη» (vid)

Χιουμοριστικά σχολίασε το μπέρδεμα του Κυριάκου Μητσοτάκη η Ράνια Τζίμα.

Ένα αυθόρμητο και χιουμοριστικό σχόλιο της Ράνιας Τζίμα για την τριτολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή προκάλεσε γέλια στο πλατό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το «Κράτος Δικαίου», ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον Ταλ Ντίλιαν (ιδρυτή της εταιρείας Intellexa), δείχνοντας να δυσκολεύεται να ανακαλέσει το ακριβές όνομά του. «Για αυτόν τον Ντίλιαν, Ντίλαν – πώς τον λένε», είπε χαρακτηριστικά από το βήμα της Βουλής.

Το σχόλιο της Ράνια Τζίμα: «Έπαθε... Πρετεντέρη»

Η Ράνια Τζίμα δεν άφησε την ατάκα να πέσει κάτω, σχολιάζοντας με δόση ειρωνείας και χιούμορ την επιλογή του Πρωθυπουργού να εμφανιστεί ως κάποιος που δεν θυμάται το επίθετο.

«Έπαθε... Πρετεντέρη, που το παθαίνεις καμία φορά και δεν θυμάσαι. Που θυμάσαι, λες πως δεν θυμάσαι επίθετα. Μπέρδεψε τον Ταλ Ντίλιαν με τον Μπομπ Ντίλαν... τι έπαθε;», δήλωσε η δημοσιογράφος, αναφερόμενη με νόημα στη γνωστή τηλεοπτική συνήθεια του συναδέλφου της να «ξεχνά» ονόματα κατά τη διάρκεια του σχολιασμού του.

