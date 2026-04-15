Η στάση του Δημήτρη Οικονόμου απέναντι στη μίμηση Κωνσταντοπούλου από την Αφροδίτη Λατινοπούλου σχολιάστηκε καυστικά στην εκπομπή «Buongiorno».

Τα όσα συνέβησαν στον ΣΚΑΪ με την Αφροδίτη Λατινοπούλου να μιμείται την Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασαν οι συντελεστές της εκπομπής «Buongiorno» του Mega. Μάλιστα, εξαπέλυσαν τα... βέλη τους στον Δημήτρη Οικονόμου για την στάση του.

«Το σκετς ήταν ότι πιο άβολο, με πολύ κακό χειρισμό από τον κύριο Οικονόμου. Ήταν πάρα πολύ άβολο και κακόγουστο. Ως ψυχαγωγικοί το λέμε, γιατί πάντα μας κρίνουν οι ενημερωτικοί ως ψυχαγωγικοί αν έχουμε άποψη για τα πολιτικά. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κάτι πιο άβολο από το να κάνεις ως ενημερωτικός κακή ψυχαγωγία», είπε η Κατερίνα Ζαρίφη.

Η Νάνσυ Νικολαϊδου ανέφερε: «Ο κύριος Οικονόμου ήταν περισσότερο απαράδεκτος. Στο συγκεκριμένο, ήταν χειρότερος ο κύριος Οικονόμου από την κυρία Λατινοπούλου. Αυτή η συμμετοχή του και η μη ανάγκη να νιώσει ότι πρέπει να διαφοροποιηθεί και να τη βάλει στη θέση της… Και αυτός ο εξευτελισμός που επέτρεψε στην προσωπικότητα μιας άλλης γυναίκας, της Ζωής Κωνσταντοπούλου εν προκειμένω, είναι χυδαιότητα. Ο κύριος Οικονόμου απαντούσε γελώντας, συμμετείχε στο σκετς».

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος από την πλευρά του πρόσθεσε: «Ήταν και οι δύο συνυπεύθυνοι που συμμετείχαν σε αυτό το σκετς. Όλο αυτό έγινε με την ανοχή των οικοδεσποτών, για να μην πούμε με τη συμμετοχή. Δεν ξέρουμε αν το είχαν συνεννοηθεί».

