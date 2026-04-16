Αργίες 2026: Τα επόμενα τριήμερα μετά το Πάσχα – H απεργία της Πρωτομαγιάς και η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος

Δείτε αναλυτικά όλες τις αργίες του 2026 μετά το Πάσχα και ποια τριήμερα ακολουθούν σε Πρωτομαγιά και Αγίου Πνεύματος, μέχρι τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Μετά το πέρας των πασχαλινών διακοπών, η σκέψη πολλών είναι στις επόμενες ευκαιρίες για ξεκούραση, με το ημερολόγιο να επιφυλάσσει μικρές «ανάσες» μέσα στους επόμενους μήνες.

Η πρώτη από αυτές έρχεται με την Εργατική Πρωτομαγιά, η οποία το 2026 «πέφτει» Παρασκευή (1 Μαΐου), δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα ανοιξιάτικο τριήμερο, ιδανικό για σύντομες αποδράσεις - για όσους δεν «κατέβουν» σε απεργιακές κινητοποιήσεις .

Ακολουθεί η αργία του Αγίου Πνεύματος, που εορτάζεται πάντα Δευτέρα και φέτος συμπίπτει με την 1η Ιουνίου. Αν και δεν είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους, τηρείται στον δημόσιο τομέα και σε αρκετές επιχειρήσεις, προσφέροντας ακόμη ένα τριήμερο στην αρχή του καλοκαιριού.

Στη συνέχεια, ξεχωρίζει η Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, μια από τις σημαντικότερες θρησκευτικές εορτές της χώρας, που παραδοσιακά συνδέεται με την κορύφωση της θερινής περιόδου διακοπών.

Το ημερολόγιο κλείνει με τις καθιερωμένες φθινοπωρινές και χειμερινές αργίες, όπως η Ημέρα του Όχι στις 28 Οκτωβρίου και τα Χριστούγεννα, που σηματοδοτούν το τέλος του έτους.

Αναλυτικά οι αργίες έως το τέλος του 2026

Μάιος: Εργατική Πρωτομαγιά - Παρασκευή 1 Μαΐου

Ιούνιος: Αγίου Πνεύματος - Δευτέρα 1 Ιουνίου

Αύγουστος: Κοίμηση της Θεοτόκου - Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος: Ημέρα του Όχι - Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος: Χριστούγεννα - Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Δεκέμβριος: Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων - Σάββατο 26 Δεκεμβρίου

Παρότι τα μεγάλα καλοκαιρινά διαστήματα διακοπών βρίσκονται ακόμη μπροστά, τα δύο πρώτα τριήμερα του Μαΐου και του Ιουνίου δίνουν ήδη μια καλή αφορμή για σύντομες αποδράσεις και ανανέωση.

