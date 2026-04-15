Βανδαλίστηκε έπαυλη 4,8 εκατ. ευρώ στο Τέξας: Πάρτι 7 ατόμων μετατράπηκε σε εισβολή 800 εφήβων (vid)

Έπαυλη αξίας περίπου 5 εκατομμυρίων δολαρίων νοικιάστηκε μέσω Airbnb για μικρή ιδιωτική εκδήλωση, αλλά βανδαλίστηκε από 800 έφηβους που συμμετείχαν σε πάρτι.

Πολυτελής έπαυλη στο Σελίνα του Τέξας υπέστη εκτεταμένες ζημιές όταν ένα πάρτι που είχε προγραμματιστεί για μόλις επτά άτομα εξελίχθηκε σε μια ανεξέλεγκτη συγκέντρωση εκατοντάδων εφήβων.

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, Kishore Karlapudi, ο οποίος νοικιάζει την αξίας 4,8 εκατομμυρίων δολαρίων έπαυλη μέσω της πλατφόρμας Airbnb, δέχθηκε μια κράτηση για μια μικρή συγκέντρωση επτά ατόμων.

Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, η εκδήλωση διαφημίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα το βράδυ της 21ης Μαρτίου να εισβάλουν στον χώρο από 500 έως 800 άτομα.

Αναφορές μέχρι και για πυροβολισμούς

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο, με την αστυνομία να δέχεται αλλεπάλληλες κλήσεις για πυροβολισμούς και βιαιοπραγίες. «Λάβαμε κλήσεις για πυροβολισμούς, καθώς και μια καταγγελία ότι δέκα ένοπλοι άνδρες στην πύλη απειλούσαν να σκοτώσουν κάποιον», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σελίνα, John Cullison.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, αντίκρισαν πλήθη νεαρών να τρέχουν πανικόβλητοι για να διαφύγουν, ενώ βρέθηκαν μέχρι και ματωμένα σεντόνια εντός της ιδιοκτησίας.

Εικόνες απόλυτης καταστροφής στην πολυτελή έπαυλη

Ο ιδιοκτήτης, επισκεπτόμενος την έπαυλη δήλωσε σοκαρισμένος από το μέγεθος της καταστροφής. Οι βάνδαλοι είχαν μετακινήσει όλα τα έπιπλα στο γκαράζ, ξήλωσαν φωτιστικά και διακοσμητικά από τους τοίχους, ενώ κατέστρεψαν ολοσχερώς τον μαρμάρινο πάγκο της κουζίνας. «Φαίνεται πως τα παιδιά χόρευαν πάνω στους πάγκους και τους έσπασαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αρχηγός της αστυνομίας υπογράμμισε τον κίνδυνο που διέτρεξαν οι συμμετέχοντες, σημειώνοντας ότι ο συνδυασμός όπλων, επιθέσεων και μεγάλου πλήθους θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε τραγωδία. Οι αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και τις κάμερες στολής των αστυνομικών για την ταυτοποίηση των υπαιτίων.

