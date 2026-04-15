Κοζάνη: Κρίσιμες ώρες για τη 17χρονη κόρη γιατρού – Το χρονικό του σοβαρού τραυματισμού

Κρίσιμες ώρες για 17χρονη μαθήτρια στην Κοζάνη μετά από σοβαρό τραυματισμό. Νοσηλεύεται στο «Παπανικολάου» με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης μια 17χρονη μαθήτρια από την Κοζάνη, μετά από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής του Πάσχα.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 05:30 το πρωί στο κέντρο της πόλης. Η νεαρή κοπέλα, μαθήτρια του 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης και κόρη γνωστού ιατρού της περιοχής, διεκομίσθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

