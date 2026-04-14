Αγόρασε πορσελάνη με 66€ και ανακάλυψε θησαυρό 100.000€ - Η απίστευτη ιστορία από τη Δανία

Αντικέρ από τη Δανία πλήρωσε 66€ για ένα κουτί με πορσελάνες και βρήκε ένα σπάνιο πιάτο Flora Danica αξίας άνω των 100.000€. Η ανακάλυψη που προκαλεί αίσθηση.

Μια απρόσμενη ανακάλυψη που θυμίζει σενάριο ταινίας εκτυλίχθηκε στη Δανία, όταν έμπορος αντικών βρέθηκε μπροστά σε έναν θησαυρό ανεκτίμητης αξίας, κρυμμένο μέσα σε ένα φαινομενικά ασήμαντο κουτί πορσελάνης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Ρίμπε, όπου ο επαγγελματίας του χώρου απέκτησε, έναντι μόλις 500 δανικών κορωνών (περίπου 66 ευρώ), ένα κουτί με διάφορα πορσελάνινα αντικείμενα που αρχικά δεν έδειχναν κάτι ξεχωριστό.

Ωστόσο, κατά την εξέταση των αντικειμένων στο κατάστημά του, ένα συγκεκριμένο πιάτο τράβηξε αμέσως την προσοχή του. Το επιχρυσωμένο περίγραμμα και η επιγραφή στα λατινικά τον έκαναν να υποψιαστεί ότι επρόκειτο για κάτι σπάνιο.

Χωρίς καθυστέρηση, απευθύνθηκε σε ειδικούς στην Κοπεγχάγη για εκτίμηση. Η ανάλυση επιβεβαίωσε τις αρχικές του υποψίες: το πιάτο ανήκει στη θρυλική συλλογή Flora Danica, μία από τις πιο εμβληματικές σειρές πορσελάνης της Δανίας, που δημιουργούνταν από τα τέλη του 18ου αιώνα αποκλειστικά για βασιλικές αυλές και διπλωματικά δώρα.

Το συγκεκριμένο αντικείμενο χρονολογείται στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τη συλλεκτική και ιστορική του αξία.

Η εκτιμήτρια έργων τέχνης Birgitte Hald χαρακτήρισε το εύρημα «εξαιρετικό», επισημαίνοντας την άριστη κατάσταση διατήρησης και την υψηλή καλλιτεχνική ποιότητά του. Σύμφωνα με την ίδια, η αξία του θα μπορούσε να ξεπεράσει τις 800.000 δανικές κορώνες, δηλαδή περίπου 107.000 ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης, εμφανώς εντυπωσιασμένος, δηλώνει ότι αισθάνεται σαν να κρατά «ένα κομμάτι της ιστορίας της Δανίας» στα χέρια του. Προς το παρόν, το σπάνιο πιάτο φυλάσσεται σε χρηματοκιβώτιο, ενώ ο ίδιος εξετάζει τα επόμενα βήματά του: από τη συμμετοχή σε δημοπρασία μέχρι την πώληση σε ιδιώτη συλλέκτη ή ακόμη και τη δωρεά του σε μουσείο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ