Νορβηγία: 14χρονος έκλεψε λεωφορείο και διένυσε 200 χλμ μέχρι που συνελήφθη στη Σουηδία!

Απίστευτο περιστατικό στη Νορβηγία: 14χρονος έκλεψε λεωφορείο και ταξίδεψε μόνος έως τη Σουηδία. Συνελήφθη από τις αρχές στο Γκέτεμποργκ. Άγνωστο το κίνητρο.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στις αρχές στη Σκανδιναβία, καθώς ένας 14χρονος φέρεται να έκλεψε λεωφορείο από εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών στη Νορβηγία και να διένυσε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων, περνώντας τα σύνορα με προορισμό τη Σουηδία.

Σύμφωνα με τις νορβηγικές αρχές, η κλοπή έγινε αντιληπτή νωρίς το πρωί της Τρίτης (14/4), όταν η εταιρεία ενημέρωσε την αστυνομία και ενεργοποιήθηκε άμεσα ο εντοπισμός του οχήματος μέσω δορυφορικού συστήματος.

Το λεωφορείο εντοπίστηκε τελικά στη Σουηδία, όπου οι τοπικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ανήλικου κοντά στην πόλη Γκέτεμποργκ.

Όπως έγινε γνωστό, ο έφηβος φαίνεται πως πραγματοποίησε το ταξίδι μόνος του, έχοντας πάρει το όχημα από την περιοχή Βέστμπι, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια του Όσλο. Μέχρι στιγμής, τα κίνητρα πίσω από την ενέργειά του παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Αξιωματούχοι των κοινωνικών υπηρεσιών της Νορβηγίας έχουν ήδη κινητοποιηθεί και βρίσκονται καθ’ οδόν για την παραλαβή του ανηλίκου.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε ανάλογο συμβάν που σημειώθηκε πρόσφατα στη Γερμανία, όπου 15χρονος είχε κλέψει λεωφορείο, προκειμένου να μεταφέρει τη σύντροφό του στο σχολείο, διανύοντας μεγάλη απόσταση.

