Ρομπότ απειλεί το ρεκόρ του Γιουσέιν Μπολτ: Το ανθρωποειδές «τρέχει» με ταχύτητες ρεκόρ

Το ανθρωποειδές ρομπότ H1 πλησιάζει τις επιδόσεις του Γιουσέιν Μπολτ. Οι ειδικοί προβλέπουν «σπάσιμο» των 10 δευτερολέπτων μέσα στο 2026.

Η σύγκριση ανθρώπου και μηχανής περνά σε μια νέα εποχή, καθώς ένα ανθρωποειδές ρομπότ δείχνει ικανό να πλησιάσει -και ενδεχομένως να ξεπεράσει- τις επιδόσεις του Γιουσέιν Μπολτ στα 100 μέτρα.

Το μοντέλο H1 της Unitree Robotics καταγράφεται σε πρόσφατες δοκιμές να αγγίζει ταχύτητες της τάξης των 10 μέτρων ανά δευτερόλεπτο, πλησιάζοντας τη μέση επίδοση του Μπολτ στο παγκόσμιο ρεκόρ. Σε πειραματικές συνθήκες σε στίβο, η ταχύτητα έφτασε τα 10,1 μ./δευτ., αν και η εταιρεία επισημαίνει πιθανό περιθώριο σφάλματος.

Παρά τις επιφυλάξεις, οι αριθμοί αυτοί φέρνουν τα ανθρωποειδή ρομπότ ένα βήμα πριν από ένα ιστορικό ορόσημο: την κάλυψη των 100 μέτρων σε χρόνο κάτω από τα 10 δευτερόλεπτα, επίδοση που μέχρι σήμερα αποτελεί σύμβολο της ανθρώπινης αθλητικής υπεροχής. Εκτιμήσεις ειδικών τοποθετούν αυτό το ενδεχόμενο ακόμη και εντός του 2026.

Το H1 διαθέτει αναλογίες που προσεγγίζουν το ανθρώπινο σώμα, με βάρος περίπου 62 κιλά και σχεδιασμό που ενισχύει την ισορροπία και την εκρηκτική επιτάχυνση. Η απόδοσή του βασίζεται σε σύστημα κίνησης υψηλής ροπής, σε συνδυασμό με εξελιγμένους αισθητήρες, όπως 3D LiDAR και κάμερες βάθους, που του επιτρέπουν να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον σε πραγματικό χρόνο.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η ικανότητά του να διατηρεί ή να επανακτά την ισορροπία του ακόμη και υπό εξωτερικές παρεμβολές, στοιχείο κρίσιμο για τη σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία επεκτείνει την παρουσία της με πιο προσιτά μοντέλα, όπως το R1, επιδιώκοντας τη διεύρυνση της χρήσης ανθρωποειδών ρομπότ πέρα από τα ερευνητικά εργαστήρια.

Η πρόοδος στον συγκεκριμένο τομέα είναι ραγδαία, με τον ανταγωνισμό να εντείνεται και τις επιδόσεις να βελτιώνονται διαρκώς. Από πειραματικά projects, τα ανθρωποειδή ρομπότ περνούν πλέον σε εφαρμογές που δοκιμάζουν στην πράξη τα όρια της ταχύτητας και της αντοχής.

