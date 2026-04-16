Η Samsung γιορτάζει 20 χρόνια ως το Νο.1 brand τηλεοράσεων παγκοσμίως με τον θρύλο του ποδοσφαίρου Thierry Henry

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοινώνει σήμερα μια νέα συνεργασία με τον θρύλο του ποδοσφαίρου Thierry Henry.

Η καμπάνια, που ξεκινά ενόψει του πλούσιου σε αθλητικά γεγονότα καλοκαιριού, θα αναδείξει πώς η τεχνολογία φέρνει κοντά τους φιλάθλους μέσα από τον αγαπημένο τρόπο του Thierry: την παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων σε μία τηλεόραση Samsung.

Είτε η παρακολούθηση γίνεται με φίλους είτε μεμονωμένα και από την άνεση του σπιτιού, η καμπάνια θα προβάλλει το ποδόσφαιρο ως μια συλλογική εμπειρία, που χάρη στην τεχνολογία της Samsung, οι στιγμές των αγώνων γίνονται αξέχαστες αναμνήσεις.

Ο πρώην παίκτης της Άρσεναλ και της Εθνικής Γαλλίας, Thierry Henry, δήλωσε σχετικά: «Για μένα, ο τρόπος που παρακολουθεί κανείς ένα άθλημα έχει εξίσου μεγάλη σημασία με το ίδιο το άθλημα. Η καμπάνια θα παρουσιάσει πώς η τεχνολογία μπορεί να απογειώσει αυτές τις στιγμές, είτε η θέαση γίνεται σε έναν εξωτερικό χώρο είτε στο σπίτι. Η εμπειρία θέασης είναι πάντα καλύτερη όταν γίνεται σε μια τηλεόραση Samsung».

Ο Benjamin Braun, Chief Marketing Officer της Samsung Europe, σημείωσε σχετικά: «Για 20 χρόνια, η Samsung βρίσκεται στην καρδιά του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν τον αθλητισμό στην οθόνη. Το ποδόσφαιρο έχει μια μοναδική δύναμη να φέρνει τους ανθρώπους κοντά και αυτή η καμπάνια με τον Thierry Henry γιορτάζει τη συνέχεια αυτών των κοινών στιγμών, όλες ενισχυμένες μέσω της τελευταίας τεχνολογίας τηλεόρασης μας, με τεχνολογία AI. Γιατί αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία, δεν είναι μόνο τι παρακολουθεί κανείς, αλλά πώς το παρακολουθεί».

Με τον ενθουσιασμό να κορυφώνεται ενόψει ενός καλοκαιριού γεμάτο διεθνές ποδόσφαιρο, είναι η κατάλληλη στιγμή για να ανακαλύψει κανείς πώς οι τηλεοράσεις Samsung απογειώνουν την εμπειρία θέασης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το: https://www.samsung.com/gr/tvs.