Μηνιαία Παιχνίδια PlayStation Plus για τον Απρίλιο: Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered, Sword Art Online Fractured Daydream

Η μηνιαία σειρά παιχνιδιών PlayStation Plus για τον Απρίλιο περιλαμβάνει τρία παιχνίδια διαθέσιμα σε όλα τα μέλη του PlayStation Plus*.

Πολεμήστε μέχρι να φτάσετε σε έναν δαιμονικό θεό στο Lords of the Fallen, ξαναζήστε (ή ανακαλύψτε) τις πρώτες περιπέτειες της Lara Croft με το Tomb Raider I-III Remastered και πολεμήστε εχθρούς μόνοι ή μαζί στο παιχνίδι δράσης συνεργασίας Sword Art Online Fractured Daydream.

Αυτοί οι τίτλοι θα είναι διαθέσιμοι σε όλα τα μέλη του PlayStation Plus από την Τρίτη 7 Απριλίου έως τη Δευτέρα 4 Μαΐου.

Lords of the Fallen

Ανατρέψτε έναν αναστημένο δαιμονικό θεό σε αυτή την ολοκαίνουργια περιπέτεια που διαδραματίζεται σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο πέντε φορές μεγαλύτερο από το αρχικό παιχνίδι. Στο Lords of the Fallen, παίζετε ως ένας από τους θρυλικούς Dark Crusaders, οι οποίοι πρέπει να ταξιδέψουν μέσα από τα βασίλεια των ζωντανών και των νεκρών για να διαταράξουν τη βασιλεία του Adyr, ενός σκληρού τυράννου που έχει εγκαινιάσει μια νέα εποχή καταστροφής για την ανθρωπότητα. Στην πορεία, θα υπομείνετε κολοσσιαίες μάχες με αρχηγούς και θα εξοικειωθείτε με ένα γρήγορο και απαιτητικό σύστημα μάχης. Με εννέα κλάσεις χαρακτήρων και εκατοντάδες όπλα για να διαλέξετε, θα προσαρμόσετε τον ήρωά σας και θα αναπτύξετε το δικό σας στυλ παιχνιδιού καθώς ξεκινάτε να αψηφήσετε τους θεούς.

Tomb Raider I-III Remastered

Παίξτε τις τρεις αρχικές περιπέτειες Tomb Raider: για πρώτη φορά, παίξτε την πλήρη εμπειρία με όλες τις επεκτάσεις και τα μυστικά επίπεδα σε σύγχρονες πλατφόρμες σε αυτήν την ολοκληρωμένη συλλογή. Ζήστε τα κλασικά με αναβαθμισμένα γραφικά, με την επιλογή να μεταβείτε στην αρχική εμφάνιση πολυγώνου ανά πάσα στιγμή. Η συλλογή περιλαμβάνει μια νέα λειτουργία πρόκλησης: επαναλάβετε τα επίπεδα με προσαρμοσμένους τροποποιητές και ολοκληρωμένα επιτεύγματα για να ξεκλειδώσετε 10 νέες στολές που ενισχύουν τις ικανότητες της Lara.

Sword Art Online Fractured Daydream

Το Galaxia, ένα νέο σύστημα που επιτρέπει στους παίκτες να ξαναζήσουν το παρελθόν, έχει προστεθεί στο ALfheim Online. Ωστόσο, το Galaxia περιστρέφεται εκτός ελέγχου προκαλώντας την εκτόξευση παικτών από όλο τον χρόνο και τον χώρο! Για να επαναφέρει τη χρονογραμμή, ο Kirito πρέπει να συνεργαστεί με πεσμένους φίλους... και εχθρούς. Πιστοί στη σειρά Sword Art Online, γίνετε μέλος μιας ομάδας επιδρομών και προετοιμαστείτε μαζί για μια μάχη με αρχηγούς υψηλής δυσκολίας! Ο τρόπος με τον οποίο προετοιμάζεστε για τη μάχη είναι το κλειδί για τη νίκη. Ο καθένας με τον δικό του συγκεκριμένο ρόλο στο πεδίο της μάχης, 21 χαρακτήρες SAO από διαφορετικά arcs συγκεντρώνονται για να πολεμήσουν. Συνεργαστείτε με συνολικά 20 παίκτες από όλο τον κόσμο σε μία από τις πέντε ομάδες που αποτελούνται από 4 παίκτες η καθεμία για δράση συνεργασίας για πολλούς παίκτες!

Τελευταία ευκαιρία να προσθέσετε τα Μηνιαία Παιχνίδια PlayStation Plus του Μαρτίου στη βιβλιοθήκη σας

Τα μέλη του PlayStation Plus έχουν προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα 6 Απριλίου για να προσθέσουν τα PGA Tour 2K25, Monster Hunter Rise, Slime Rancher 2, The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road στη βιβλιοθήκη παιχνιδιών τους.