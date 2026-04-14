Η Ισπανία φέρνει την επανάσταση: Ο πρώτος αυτοκινητόδρομος με δυναμικό όριο ταχύτητας που θα ελέγχεται από AI

Η Ισπανία θα αποκτήσει τον πρώτο της δρόμο με δυναμικό όριο ταχύτητας. Συγκεκριμένα, ο AP-7 θα είναι ο πρώτος αυτοκινητόδρομος στη χώρα που θα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη (AI) για τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Πρόκειται για ένα πιλοτικό τμήμα που βρίσκεται κοντά στην πόλη El Vendrell (Ταραγόνα) και λειτουργεί σε μήκος 150 χιλιομέτρων, μεταξύ του δήμου της Ταραγόνα και του Maçanet de la Selva στη Χιρόνα. Υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία Κυκλοφορίας της Καταλονίας (Servei Català de Trànsit - SCT) και θα συμβάλει επίσης στην πρόβλεψη και πρόληψη ατυχημάτων στον αυτοκινητόδρομο.

Συστήματα για τη βελτίωση της κυκλοφορίας

Εκτός από το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, το σύστημα χρησιμοποιεί και άλλα εργαλεία, όπως αισθητήρες κυκλοφορίας, κάμερες, συστήματα όρασης και πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων. Όλα αυτά έχουν στόχο να βελτιώσουν τη ροή της κυκλοφορίας στις περιοχές με μεγαλύτερη συμφόρηση, να μειώσουν τα μποτιλιαρίσματα και να προσαρμόζουν την ταχύτητα στις πραγματικές συνθήκες της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο.

Όταν το σύστημα εντοπίζει δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως βροχή, ισχυρούς ανέμους, ομίχλη ή μειωμένη ορατότητα, ή την ύπαρξη ατυχημάτων, μειώνει αυτόματα το όριο ταχύτητας, το οποίο μπορεί να πέσει στα 100 km/h ή και χαμηλότερα, όπως στα 80 ή 60 km/h, ώστε να διασφαλιστεί η οδική ασφάλεια.

Η επιλογή του AP-7

Το όριο ταχύτητας που εμφανίζεται στις πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων θα αποτελεί το νόμιμο και υποχρεωτικό όριο. Γνωστός και ως «αυτοκινητόδρομος της Μεσογείου», η οργάνωση προστασίας οδηγών Automovilistas Europeos Asociados (AEA) θεωρεί ότι το χιλιόμετρο 146 του AP-7, που βρίσκεται στη Βαρκελώνη, είναι το πιο επικίνδυνο σημείο σε όλη τη διαδρομή της.

Η επιλογή του AP-7 δεν ήταν τυχαία, καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο επιβαρυμένους και στρατηγικούς αυτοκινητόδρομους της Ισπανίας, με υψηλό όγκο κυκλοφορίας επιβατικών και φορτηγών οχημάτων μετά την κατάργηση των διοδίων, ενώ αποτελεί και βασικό διάδρομο του μεσογειακού άξονα.

