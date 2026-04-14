Βίντεο ντοκουμέντο από το μακελειό σε σχολείο της Τουρκίας: Η στιγμή που ο ένοπλος εισβάλλει και ανοίγει πυρ
Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, μαθητές στην πλειονότητά τους, τραυματίσθηκαν από πυρά σε τεχνικό λύκειο της επαρχίας Σανλιούρφα στην νοτιοανατολική Τουρκία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Ο ένοπλος, πρώην μαθητής του σχολείου γεννημένος το 2007, άνοιξε πυρ και στην συνέχεια έστρεψε το όπλο στο εαυτό του και αυτοκτόνησε.
Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της επίθεσης ήταν οπλισμένος με κυνηγετικό τουφέκι. Κάτι που φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο έχει έρθει στη δημοσιότητα.
Δέκα μαθητές και τέσσερις καθηγητές περιλαμβάνονται στα θύματα της επίθεσης. «Στην αρχή άνοιξε πυρ αδιακρίτως στην αυλή και στην συνέχεια στο εσωτερικό του σχολείου», σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.
Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τοπικά μέσα δείχνουν μαθητές να φεύγουν τρέχοντας από το σχολείο, μπροστά από το οποίο υπάρχει μεγάλη αστυνομική δύναμη, τεθωρακισμένο αστυνομικό όχημα και ασθενοφόρα.
Οι ένοπλες επιθέσεις αυτού του είδους είναι σπάνιες στην Τουρκία, όπου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δεκάδες εκατομμύρια όπλα κυκλοφορούν, παράνομα στην πλειονότητά τους.
