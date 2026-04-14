Η Μαρία Ηλιάκη μιλούσε στην κάμερα του Mega όταν ένα πουλί την κουτσούλισε.

Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» μίλησε η Μαρία Ηλιάκη, η οποία έστειλε το δικό της μήνυμα στη Φαίη Σκορδά για τον επικείμενο γάμο της. Την ώρα, μάλιστα, που τα έλεγε αυτά, ένα πουλί την… κουτσούλησε.

«Στην αρχή ήταν κουραστικό το πρωινό ξύπνημα, αλλά τώρα συνήθισα και περνάω πολύ όμορφα», είπε αρχικά η Μαρία Ηλιάκη, για να προσθέσει: «Δεν έχουμε συζητήσει ακόμα κάτι για του χρόνου, εγώ εύχομαι να συνεχίσουμε. Παρακολουθώ τον ανταγωνισμό, είμαι νουμεράκιας. Υπάρχει μια ανοδική τάση στα νούμερα της εκπομπής, θέλω κι άλλο. Δεν είδα την εκπομπή του Νίκου Μουτσινά. Αυτό έπρεπε να κάνει, να επιστρέψει με κάτι διαφορετικό».

Η Μαρία Ηλιάκη έστειλε στη συνέχεια το… μήνυμά της στη Φαίη Σκορδά για το γάμο: «Αν υποψιαστώ ότι είμαι κι εγώ στο κλαμπ των ακάλεστων… Ακούστε, κυρία Σκορδά, αν υποψιαστώ ότι είμαι κι εγώ σαν τους άλλους…» κι εκείνη τη στιγμή την κουτσούλησε ένα πουλί. «Μας κουτσούλησε on camera; Λεφτά θα πάρουμε Φαίη!», σχολίασε.

