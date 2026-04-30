Δικηγόρος αποκαλύπτει τις λέξεις που προδίδουν πάντα τους ψεύτες

Δικηγόρος και ειδικός σε θέματα επικοινωνίας εξηγεί ποιες λέξεις μπορούν να αποτελέσουν ένδειξη εξαπάτησης.

Το να εντοπίσει κανείς ένα ψέμα δεν είναι πάντα εύκολο, όμως η γλώσσα μπορεί να προσφέρει περισσότερα στοιχεία απ’ όσα φαντάζεσαι. Ο δικηγόρος και ειδικός στην επικοινωνία Τζέφερσον Φίσερ αναφέρει ότι δύο συγκεκριμένες λέξεις συχνά προδίδουν όσους δεν λένε την αλήθεια.

Στο podcast «Diary of a CEO» του Στίβεν Μπάρτλετ, ο Τζέφερσον Φίσερ εξηγεί ότι οι άνθρωποι που λένε ψέματα τείνουν να χρησιμοποιούν ακραίες εκφράσεις, καταφεύγοντας συχνά στους όρους «ποτέ» και «πάντα» για να φαίνονται πιο πειστικοί.

Ο Φίσερ δίνει το παράδειγμα: αν κάποιος σε ρωτήσει «Έστελνες μηνύματα ενώ οδηγούσες;» και απαντήσεις αμέσως «Όχι, ποτέ δεν στέλνω μηνύματα. Ποτέ δεν στέλνω μηνύματα ενώ οδηγώ», αυτό αποτελεί ένδειξη ότι λες ψέματα, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, όλοι έχουν στείλει έστω και ένα μήνυμα ενώ οδηγούσαν τουλάχιστον μία φορά.

Οι απόλυτες δηλώσεις προκαλούν υποψίες, γιατί προσπαθούν να κλείσουν τη συζήτηση και να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι κάποιος κατέχει την απόλυτη αλήθεια.

Η ταχύτητα στην απάντηση, ένα ακόμη προειδοποιητικό σημάδι

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των ψευτών, σύμφωνα με τον Φίσερ, είναι ότι απαντούν πολύ γρήγορα. Δεν σκέφτονται ούτε σταματούν για να θυμηθούν τα γεγονότα. Αυτή η αμεσότητα αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι.

Για να αποκαλύψεις αυτό το ψέμα, μία από τις προτάσεις είναι να επαναλάβεις τον ισχυρισμό τους, καθώς έτσι τους κάνεις να αμφιβάλουν και να επανεξετάσουν τη θέση τους, οδηγώντας τους να την «μαλακώσουν» και να αλλάξουν την απάντησή τους σε κάτι όπως «εντάξει, μερικές φορές ναι, αλλά σχεδόν ποτέ». Σε εκείνο το σημείο, το ψέμα έχει ήδη αποκαλυφθεί.

Μια ακόμη τεχνική που χρησιμοποιούν όσοι λένε ψέματα, σύμφωνα με τον ειδικό, είναι η σιωπή. Αυτό συμβαίνει γιατί η παύση στη συζήτηση τους βοηθά να επανεξετάσουν όσα έχουν πει και να συμπληρώσουν τις πληροφορίες που επινοούν εκείνη τη στιγμή.

