Τους έκανε καλά ο ιερέας: «Φύγετε όλοι, δεν έχει Χριστός Ανέστη»! (vid)

Αμηχανία στα Κανάλια Μαγνησίας όταν ιερέας διέκοψε τη λειτουργία πριν το «Χριστός Ανέστη» λόγω πυροτεχνημάτων.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Ανάστασης στα Κανάλια Μαγνησίας, όταν ιερέας διέκοψε τη λειτουργία λίγα δευτερόλεπτα πριν ακουστεί το «Χριστός Ανέστη», προκαλώντας στιγμιαία αμηχανία στους πιστούς.

Την ώρα που η ακολουθία κορυφωνόταν, ο ιερέας σταμάτησε αιφνιδιαστικά και απευθύνθηκε σε έντονο ύφος προς ομάδα νεαρών στον προαύλιο χώρο, οι οποίοι ετοιμάζονταν να ανάψουν πυροτεχνήματα και κροτίδες.

Γιατί διέκοψε την Ανάσταση

Όπως εξήγησε, σε πολύ κοντινή απόσταση από τον ναό λειτουργεί γηροκομείο, στο οποίο διαμένουν ηλικιωμένοι άνθρωποι που επηρεάζονται άμεσα από τους δυνατούς κρότους.

«Δεν έχει κανένα Χριστός Ανέστη, όλοι φύγετε. Είναι 60 άνθρωποι εκεί μέσα και κάνουνε Ανάσταση», είπε χαρακτηριστικά, ζητώντας να σταματήσουν άμεσα τα πυροτεχνήματα.

Η παρέμβασή του, αν και αιφνιδίασε το εκκλησίασμα σε μια από τις πιο ιερές στιγμές της βραδιάς, βρήκε ανταπόκριση από αρκετούς παρευρισκόμενους, με φωνές να ακούγονται υπέρ του, όπως το «μπράβο πάτερ».

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, το βίντεο της στιγμής καταγράφει την ένταση αλλά και την τελική εκτόνωση, με τη λειτουργία να ολοκληρώνεται χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

