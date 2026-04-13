Μια νέα, καθηλωτική εμπειρία περιμένει τους λάτρεις της αδρεναλίνης στην επαρχία Γκουϊτζόου της Κίνας.

Η εναέρια διαδρομή Monkey Ear Sinkhole είναι ένας νέος τύπος zipline που κάνει τους χρήστες να κρέμονται σε ύψος 280 μέτρων πάνω από το έδαφος.

Ένα φυσικό θαύμα με δόση αδρεναλίνης: Περιπέτεια χωρίς κίνδυνο

Η περιοχή Hou'er είναι μια καρστική καταβόθρα (τοπίο που διαμορφώνεται από τη χημική διάλυση πετρωμάτων) με διάμετρο 300 μέτρων στο άνοιγμα και βάθος 280 μέτρων. Αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά θαύματα της Κίνας και πλέον οι τουρίστες μπορούν να εξερευνήσουν το απόκοσμο τοπίο μέσα από μια μοναδική εγκατάσταση.

Η διαδρομή άνοιξε επίσημα στις 6 Φεβρουαρίου 2026 και έκτοτε έχει γίνει viral στο διαδίκτυο. Πολλοί την παρομοιάζουν με μια ζωντανή εκδοχή του διάσημου παιχνιδιού Temple Run, καθώς οι επισκέπτες γλιστρούν στον αέρα κρατώντας γερά τις λαβές, ενώ από κάτω τους απλώνεται το χάος της καταβόθρας.

Οι τολμηροί επισκέπτες φορούν πλήρη εξοπλισμό ασφαλείας, πιάνουν τις ειδικές λαβές και πηδούν στο κενό, αιωρούμενοι πάνω από το καταπράσινο τοπίο και τους κρυμμένους καταρράκτες. Παρά την τρομακτική θέα και τον θόρυβο του ανέμου που ουρλιάζει καθώς αναπτύσσουν ταχύτητα, οι υπεύθυνοι διαβεβαιώνουν ότι η κατασκευή είναι εξαιρετικά ασφαλής.

Το σημείο έχει συγκεντρώσει ήδη περισσότερες από 2 δισεκατομμύρια προβολές στο TikTok, με ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο να θέλουν να δοκιμάσουν τις αντοχές τους σε αυτό το «μαγικό» σκηνικό της κινεζικής φύσης. Η διαδρομή ανάμεσα στους γκρεμούς προσφέρει μια μοναδική οπτική γωνία αυτού του καρστικού σχηματισμού που ελάχιστοι είχαν την ευκαιρία να δουν από τόσο κοντά μέχρι σήμερα.