Πολωνός χρειάστηκε 139 αποτυχημένες προσπάθειες για να περάσει το θεωρητικό τεστ οδήγησης, πληρώνοντας μάλιστα περίπου 1.800 ευρώ σε παράβολα.

Στην Πολωνία, όπως και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι υποψήφιοι οδηγοί πρέπει να πετύχουν στις ηλεκτρονικές εξετάσεις των σημάτων πριν τους επιτραπεί να δώσουν το πρακτικό μέρος της οδήγησης.

Ενώ οι περισσότεροι χρειάζονται από μία έως τρεις προσπάθειες, ο συγκεκριμένος άνδρας προσπαθούσε ανελλιπώς από το 2017. Στο διάστημα αυτό, ξόδεψε περίπου 1.800 ευρώ μόνο για τα παράβολα των εξετάσεων, αποδεικνύοντας ότι η απόκτηση διπλώματος ήταν για εκείνον σκοπός ζωής.

Το λάθος που του κόστισε χρόνια

Ο διευθυντής του κέντρου εξετάσεων του Τάρνοβ, Πάβελ Γκούργκουλ, αποκάλυψε το μυστικό πίσω από τις αλλεπάλληλες αποτυχίες του υποψηφίου. Μετά από δεκάδες αποτυχημένα τεστ, οι δύο άνδρες συζήτησαν και αποκαλύφθηκε ότι ο υποψήφιος μελετούσε χρησιμοποιώντας μια δοκιμαστική έκδοση του προγράμματος προετοιμασίας.

Η έκδοση αυτή δεν περιλάμβανε όλες τις πιθανές ερωτήσεις των εξετάσεων, με αποτέλεσμα να πηγαίνει πάντα «αδιάβαστος» σε ένα μέρος της ύλης. Μόλις άρχισε να χρησιμοποιεί την πλήρη έκδοση του προγράμματος, τα αποτελέσματά του βελτιώθηκαν θεαματικά μέχρι την τελική επιτυχία.

Και τώρα... η οδήγηση!

Παρά τη μεγάλη του νίκη στη θεωρία, τα δύσκολα για τον επίμονο Πολωνό δεν τελείωσαν. Τώρα εκκρεμεί η πρακτική εξέταση πίσω από το τιμόνι. Το δυσάρεστο στην περίπτωσή του είναι ότι αν αποτύχει στην οδήγηση, οι κανονισμοί ενδέχεται να τον αναγκάσουν να δώσει ξανά θεωρητικές εξετάσεις για να έχει δικαίωμα νέας προσπάθειας, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει.

Κι όμως: Δεν είναι το εθνικό ρεκόρ!

Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται το νούμερο των 139 προσπαθειών, δεν αποτελεί εθνικό ρεκόρ για την Πολωνία. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας άλλος υποψήφιος από την πόλη Πιότρκοφ Τριμπουνάλσκι χρειάστηκε συνολικά 17 χρόνια και 163 προσπάθειες για να περάσει τη θεωρία.

Παρά την ταλαιπωρία και το κόστος, η ιστορία του άνδρα από το Τάρνοβ παραμένει ένα μοναδικό παράδειγμα ακλόνητης θέλησης και επιμονής απέναντι στις δυσκολίες. Μάλλον οι Πολωνοί είναι τσακωμένοι με αυτό το κομμάτι.