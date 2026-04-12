«Σκηνικό πολέμου» στο Ηράκλειο: Είχαν 10 φορτηγά γεμάτα με... πολεμοφόδια για την Ανάσταση

Σοβαρές καταγγελίες για επικίνδυνα περιστατικά στο Ηράκλειο το βράδυ της Ανάστασης, με τον Αντιδήμαρχο να μιλά για «εγκληματικές πράξεις».

Σκηνικό που θύμιζε εμπόλεμη ζώνη εκτυλίχθηκε το βράδυ της Ανάστασης σε περιοχές του Ηρακλείου, με χρήση κροτίδων, αυτοσχέδιων εκρηκτικών και εκτεταμένες φωτιές, σε εικόνες που προκάλεσαν έντονη ανησυχία.

Σύμφωνα με το Cretalive, το «ξέσπασμα» ξεκίνησε πριν ακόμη ακουστεί το «Χριστός Ανέστη», με ορισμένους να ανταλλάσσουν ευχές και άλλους να ρίχνουν κροτίδες, μετατρέποντας τη γιορτή σε επικίνδυνη κατάσταση.

Η εικόνα που περιγράφεται είναι ενδεικτική. Παρά τη συντονισμένη επιχείρηση του Δήμου για απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών, φαίνεται πως υπήρχε σημαντικό απόθεμα, με δέκα φορτηγά να έχουν ήδη απομακρύνει υλικά το Μεγάλο Σάββατο, χωρίς αυτό να αποτρέψει τα φαινόμενα.

Σκηνές που ξεπέρασαν κάθε όριο

Σε αρκετές περιοχές καταγράφηκε χρήση ακόμη και μολότοφ και γκαζάκια, ενώ τα βαρελότα έπεφταν μαζικά, προκαλώντας ισχυρούς θορύβους και δονήσεις. Στον Άη Γιάννη τον Χωστό, η φωτιά παρέμεινε ενεργή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τα εκρηκτικά να συνεχίζονται.

Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί αποδίδεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περισσότερο στην τύχη παρά στον έλεγχο της κατάστασης.

«Εγκληματικές πράξεις» και προειδοποιήσεις

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Ηρακλείου, Αντώνης Περυσινάκης, μιλώντας στο Cretalive, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, κάνοντας λόγο για «εγκληματικές συμπεριφορές» που έχουν ξεπεράσει κάθε όριο.

«Χρησιμοποίησαν μέχρι και σωλήνα μετάλλου, για να φτιάξουν έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Αυτός που έκανε κάτι τέτοιο είναι εγκληματίας. Αν συνέβαινε κάτι μοιραίο, θα αναρωτιόμασταν τι έγινε και ποιος φταίει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του ότι το φαινόμενο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και κλιμακώνεται, τονίζοντας πως «πολύ φοβάμαι ότι μια μερίδα συνανθρώπων μας έχει παρερμηνεύσει το νόημα των γιορτών».

Αίτημα για άμεσα μέτρα

Ο Αντιδήμαρχος ζήτησε τη σύγκληση ειδικής σύσκεψης με τη συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου, της Εκκλησίας και της Αστυνομίας, προκειμένου να εξεταστούν άμεσα μέτρα.

Μεταξύ των προτάσεων που διατυπώνονται είναι η αυξημένη αστυνόμευση, αλλά και η δημιουργία ελεγχόμενων χώρων γύρω από τις εκκλησίες για το κάψιμο του Ιούδα, ώστε να περιοριστούν τα επικίνδυνα φαινόμενα.

«Πρέπει να μπουν κάποια όρια. Μέχρι εκεί όμως, κι όχι αυτή η αθλιότητα», σημείωσε, αναφερόμενος ειδικά σε περιστατικά στον Άγιο Δημήτριο, όπου, όπως καταγγέλλει, καταγράφονται κάθε χρόνο έκτροπα.

Η δημοτική αρχή αναμένεται να ενημερωθεί αναλυτικά για τα περιστατικά, με στόχο την άμεση παρέμβαση πριν την επανάληψη παρόμοιων εικόνων στο μέλλον.

