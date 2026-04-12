Ανάσταση με ΜΑΤ πραγματοποιήθηκε στον Νέο Κόσμο, καθώς η αστυνομία έβαλε μπλόκο στο «έθιμο» με μολότοφ, προχωρώντας και σε τρεις συλλήψεις.

Τέλος στο άκρως επικίνδυνο «έθιμο» με τη ρίψη μολότοφ και ισχυρών εκρηκτικών, που είχε καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια στον Νέο Κόσμο, έβαλε φέτος η αστυνομία με οργανωμένη επιχείρηση.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία στον Νέο Κόσμο: Προσαγωγές μετά από ελέγχους

Η περιοχή γύρω από την οδό Λαγουμιτζή θύμιζε «φρούριο» από νωρίς το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Ισχυρές δυνάμεις από διάφορες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. είχαν ακροβολιστεί σε στρατηγικά σημεία, προχωρώντας σε εξονυχιστικούς ελέγχους σε τσάντες και σακίδια υπόπτων.

Η εικόνα ήταν ασυνήθιστη για τη βραδιά της Ανάστασης, καθώς ανάμεσα στους πιστούς που κατευθύνονταν προς τον ναό κινούνταν διμοιρίες των ΜΑΤ.

'Η επέμβαση των αρχών αποδείχθηκε καίρια, καθώς κατά τη διάρκεια των προληπτικών ελέγχων εντοπίστηκαν σακίδια γεμάτα με βόμβες μολότοφ, έτοιμα να χρησιμοποιηθούν.

Η αστυνομία προχώρησε συνολικά σε επτά προσαγωγές, εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις, αποτρέποντας έτσι τη δημιουργία του συνηθισμένου πλέον «πεδίου μάχης» μπροστά από την εκκλησία της Αναλήψεως.

«Ήσυχη» Ανάσταση μετά από 15 χρόνια

Το «Χριστός Ανέστη» στον Νέο Κόσμο ακούστηκε φέτος σε σαφώς ηπιότερο κλίμα. Αντί για τις εκκωφαντικές εκρήξεις και τις φλόγες στο οδόστρωμα που χαρακτήριζαν την περιοχή από το 2011, ο ουρανός φωτίστηκε κυρίως από φωτοβολίδες και περιορισμένο αριθμό μικρών βεγγαλικών.

Η συγκεκριμένη πρακτική ξεκίνησε το 2011 από άγνωστες ομάδες και έκτοτε είχε λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Κάθε χρόνο, η οδός Λαγουμιτζή μετατρεπόταν σε ζώνη υψηλού κινδύνου, με τη ρίψη μολότοφ και αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών να αποτελούν μέρος ενός ιδιότυπου «τελετουργικού» που συχνά προκαλούσε τρόμο στους κατοίκους και υλικές ζημιές.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ