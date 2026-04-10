Γιατί η γάτα σου σταματά να τρώει ενώ πεινάει - Η επιστημονική απάντηση εκπλήσσει

Νέα έρευνα αποκαλύπτει γιατί οι γάτες αφήνουν το φαγητό τους. Ο ρόλος της όσφρησης και τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες.

Όσοι έχετε γάτα, θα το έχετε παρατηρήσει: γεμίζετε το μπολ με φαγητό, το ζώο πλησιάζει, τρώει λίγο και στη συνέχεια απομακρύνεται σαν να έχει χορτάσει. Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η συμπεριφορά αυτή δεν σχετίζεται απαραίτητα με την πείνα ή την «ιδιοτροπία» της γάτας, αλλά με έναν πιο σύνθετο μηχανισμό - την όσφρηση.

Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Physiology & Behavior αποκαλύπτει ότι οι γάτες χάνουν γρήγορα το ενδιαφέρον τους για την τροφή όταν η μυρωδιά της γίνεται οικεία. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που οι επιστήμονες αποκαλούν «οσφρητική εξοικείωση»: όσο περισσότερο εκτίθεται το ζώο στην ίδια οσμή, τόσο μειώνεται η ανταπόκριση του εγκεφάλου και, κατ’ επέκταση, η όρεξη.

Σε πειραματικές συνθήκες, οι γάτες κατανάλωναν όλο και μικρότερες ποσότητες όταν τους προσφερόταν επανειλημμένα το ίδιο φαγητό. Αντίθετα, η δοκιμή μιας νέας τροφής -ακόμη και λιγότερο ελκυστικής- οδηγούσε σε άμεση αύξηση της κατανάλωσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η αλλαγή δεν χρειάζεται να αφορά τη γεύση. Σε δοκιμές όπου μεταβαλλόταν μόνο η μυρωδιά -χωρίς καμία διαφοροποίηση στη σύσταση της τροφής- οι γάτες έτρωγαν περισσότερο. Αυτό δείχνει ότι η όσφρηση, και όχι η γεύση, είναι ο βασικός παράγοντας που καθορίζει τη συμπεριφορά τους στο φαγητό.

Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης ότι ακόμη και μετά από πολλές ώρες χωρίς τροφή, αρκετές γάτες δεν κατανάλωναν ολόκληρη τη μερίδα τους. Το μοτίβο αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει ένας «εσωτερικός μηχανισμός παύσης» που ενεργοποιείται πολύ πριν επέλθει ο πραγματικός κορεσμός.

Για τους ιδιοκτήτες, τα ευρήματα έχουν πρακτική αξία. Η εναλλαγή τροφών ή ακόμη και η διαφοροποίηση των οσμών μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της όρεξης, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένες ή επιλεκτικές γάτες. Άλλωστε, οι οικόσιτες γάτες είναι εκ φύσεως ζώα που τρώνε μικρά και συχνά γεύματα μέσα στην ημέρα.

Συνολικά, η μελέτη αναδεικνύει ότι η διατροφή της γάτας δεν καθορίζεται μόνο από την πείνα, αλλά από μια λεπτή ισορροπία αισθήσεων - με την όσφρηση να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.

