Οι επιστήμονες συμφωνούν: Το μαγείρεμα με αέριο απελευθερώνει μια επικίνδυνη καρκινογόνα ουσία

Μια μελέτη αναλύει την ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους και εντοπίζει τοξικές ενώσεις σε κουζίνες με φυσικό αέριο.

Ερευνητές της Σχολής Βιωσιμότητας Doerr του Στάνφορντ εντόπισαν υψηλά επίπεδα βενζολίου, μιας καρκινογόνου ουσίας, στην παροχή αερίου σε τέσσερις πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Η μελέτη αυτή δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Environmental Research Letters.

Η ουσία αυτή βρίσκεται συνήθως φυσικά σε κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Γενικά, δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο έκθεσης σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και σε υψηλές συγκεντρώσεις, συνδέεται με λευχαιμία και βλάβες στο DNA.

Μετά από αυτή τη μελέτη, εφαρμόζεται αυστηρότερος έλεγχος στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει ετήσιο οριακό επίπεδο 1,6 ppbv (μέρη ανά εκατομμύριο κατ' όγκο).

Βενζόλιο σε 72 δείγματα αερίου

Οι ερευνητές εντόπισαν βενζόλιο σε 72 δείγματα οικιακού αερίου που συλλέχθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Κάτω Χώρες και στην Ιταλία, εκ των οποίων τα 40 προέρχονταν από το Λονδίνο, το Μάντσεστερ και το Κέιμπριτζσαϊρ.

Μεταξύ 2023 και 2024, οι υψηλότερες καταγραφές βενζολίου εντοπίστηκαν στο Λονδίνο, φτάνοντας τα 200 ppmv, ξεπερνώντας σημαντικά τα επίπεδα που συνιστά η ΕΕ. Στο Εδιμβούργο και το Μάντσεστερ, οι υψηλότερες μετρήσεις ήταν 57 ppmv και 53 ppmv αντίστοιχα, ενώ το χαμηλότερο επίπεδο που καταγράφηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν επίσης στο Λονδίνο, με 4 ppmv.

Η δρ. Tamara Sparks, επιστήμονας εξειδικευμένη στην ποιότητα του αέρα και κύρια συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε: «Δεδομένων αυτών των υψηλών συγκεντρώσεων, είναι πιθανό πολλοί άνθρωποι να εκτίθενται χρόνια στο βενζόλιο χωρίς να το γνωρίζουν».

Και συνέχισε: «Οι άνθρωποι μπορούν να μειώσουν τον προσωπικό τους κίνδυνο ανοίγοντας τα παράθυρα ώστε να εισέρχεται περισσότερος φρέσκος αέρας, αλλά υπάρχει όριο στο τι μπορεί να κάνει ένα άτομο όταν αυτό το αέριο διοχετεύεται απευθείας στο σπίτι του».

Χρόνιες διαρροές αερίου

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα της μελέτης είναι η παρουσία χρόνιων διαρροών αερίου, καθώς διαπιστώθηκε ότι στο 40% των κουζινών που εξετάστηκαν υπήρχαν τέτοιου είδους διαρροές στις τρεις χώρες όπου πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τις διαρροές σε κουζίνες αερίου και τα επίπεδα βενζολίου για να εκτιμήσουν την έκθεση στα νοικοκυριά. Η μελέτη δείχνει ότι περίπου το 9% των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Κάτω Χώρες και στην Ιταλία υπερβαίνουν τα όρια ασφαλείας για αυτή την ουσία.

Στις πιο ακραίες περιπτώσεις που καταγράφηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, η έκθεση στο βενζόλιο μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη από το να ζει κανείς με καπνιστή. Πράγματι, ένα άτομο που καπνίζει 20 τσιγάρα την ημέρα μπορεί να εισπνέει τέσσερις φορές περισσότερο βενζόλιο από κάποιον που δεν καπνίζει.

«Περιμένουμε τα σπίτια μας να είναι το πιο ασφαλές μέρος όπου περνάμε τον χρόνο μας. Αυτή η μελέτη δείχνει ότι η καθημερινή χρήση αερίου μπορεί να εκθέτει τους ανθρώπους σε περιττούς κινδύνους για την υγεία», δήλωσε η δρ. Rachel Huxley, διευθύντρια μετριασμού του Wellcome Trust.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ