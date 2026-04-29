Μεξικό: 26χρονη ανακάλυψε ότι ο βήχας της οφειλόταν σε σκουλαρίκι μύτης που είχε καταπιεί (vid)

Γυναίκα έπασχε από χρόνιο βήχα και ανακάλυψε πως το σκουλαρίκι στη μύτη της είχε κολλήσει στους πνεύμονές της.

26χρονη γυναίκα από το Μεξικό έμεινε άναυδη όταν ανακάλυψε ότι ο επίμονος βήχας που την ταλαιπωρούσε προκαλούνταν από ένα σκουλαρίκι μύτης που είχε σφηνωθεί βαθιά μέσα στους πνεύμονές της.

Η Monica Deyanira Cabrera Barajas υπέφερε από έναν ενοχλητικό βήχο για περίπου έναν μήνα πριν αποφασίσει να επισκεφθεί γιατρό. Ενώ περίμενε ότι η ακτινογραφία θα αποκάλυπτε κάποιο πρόβλημα υγείας, σίγουρα δεν περίμενε να δει το δικό της piercing.

Σε βίντεο στο TikTok που συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές, η Deyanira εξήγησε ότι αρχικά δεν είχε καν προσέξει ότι έλειπε το σκουλαρίκι από το διάφραγμα της μύτης της, και όταν τελικά το παρατήρησε, δεν φαντάστηκε ποτέ ότι το είχε εισπνεύσει κατά λάθος.

Μισό χιλιοστό μακριά από τον θάνατο

Το σοκ της νεαρής γυναίκας μετατράπηκε γρήγορα σε τρόμο για τη ζωή της, καθώς οι γιατροί την ενημέρωσαν ότι το μεταλλικό κόσμημα βρισκόταν μόλις 0,5 χιλιοστά μακριά από την αορτή της. Η πρώτη χειρουργική επέμβαση, που αναμενόταν να διαρκέσει 20 λεπτά, κράτησε σχεδόν μιάμιση ώρα και απέτυχε, καθώς το σκουλαρίκι είχε ουσιαστικά προσκολληθεί στον ιστό του σώματός της.

Η Deyanira πιστεύει ότι το ατύχημα συνέβη ενώ κοιμόταν ανάσκελα. Η θεωρία της είναι ότι η μικρή μεταλλική μπίλια που συγκρατούσε το σκουλαρίκι ξεβιδώθηκε και έπεσε, με αποτέλεσμα το κόσμημα να γλιστρήσει στον λαιμό της και εκείνη να το εισπνεύσει χωρίς να το καταλάβει.

Ευτυχώς, η δεύτερη, πιο περίπλοκη διαδικασία αφαίρεσης ήταν επιτυχής. Οι γιατροί τόνισαν ότι ήταν εξαιρετικά τυχερή που επέζησε, καθώς αν το μέταλλο είχε τρυπήσει τον πνεύμονα ή την αορτή, θα είχε πεθάνει από εσωτερική αιμορραγία ή κατάρρευση του πνεύμονα. Παρά την αγάπη της για τα piercings, η 26χρονη δήλωσε ότι δεν πρόκειται να τρυπήσει ξανά τη μύτη της λόγω του τρόμου που έζησε.

