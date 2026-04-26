Απίστευτη «προφητεία» Λέβιτ πριν από την επίθεση: «Σήμερα θα ακουστούν πυροβολισμοί!»

Η χρονική σύμπτωση που προκάλεσε αντιδράσεις, μετά το περιστατικό στο δείπνο του Λευκού Οίκου.

Αίσθηση προκαλεί δήλωση της Καρολάιν Λέβιτ λίγο πριν από το δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, καθώς φαίνεται να προανήγγειλε - έστω και με χιουμοριστικό τόνο- τα όσα ακολούθησαν.

Μιλώντας πριν από την εκδήλωση, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ ανέφερε: «Απόψε θα ακουστούν κάποιοι πυροβολισμοί στην αίθουσα, οπότε όλοι θα πρέπει να συντονιστείτε, θα είναι πραγματικά υπέροχο». Η φράση, που ειπώθηκε σε σατιρικό πλαίσιο αναφερόμενη στις καθιερωμένες «λεκτικές επιθέσεις» της βραδιάς, αποκτά διαφορετική βαρύτητα μετά τα όσα συνέβησαν.

