Γκάφα CNN: Συγγνώμη, δεν πέθανε ο Μάικλ Φοξ

Το CNN ζήτησε συγγνώμη από τον Μάικλ Φοξ, μετά από λάθος αφιέρωμα που τον παρουσίασε ως νεκρό. Η αλήθεια για την υγεία του ηθοποιού.

Αναστάτωση προκάλεσε ένα σοβαρό λάθος του CNN, το οποίο παρουσίασε εσφαλμένα τον Μάικλ Φοξ ως νεκρό, αναγκάζοντας το ειδησεογραφικό δίκτυο να προχωρήσει σε δημόσια συγγνώμη.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Μεγάλη Τετάρτη, όταν στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του αμερικανικού δικτύου αναρτήθηκε αφιέρωμα με τίτλο «Εις μνήμην της ζωής του ηθοποιού Michael J. Fox». Το περιεχόμενο, που περιλάμβανε και βίντεο, δημιούργησε την εντύπωση ότι ο 64χρονος σταρ είχε αποβιώσει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει άμεση διάδοση της «είδησης» στο X.

Λίγη ώρα αργότερα, το CNN απέσυρε το σχετικό υλικό από όλες τις πλατφόρμες. Εκπρόσωπος του δικτύου, μιλώντας στο TMZ, διευκρίνισε πως επρόκειτο για λάθος δημοσίευση και εξέφρασε συγγνώμη προς τον ηθοποιό και την οικογένειά του.

Η διάψευση ήρθε άμεσα και από το περιβάλλον του Φοξ, από όπου διευκρινίστηκε πως δεν υπάρχει κανένα ζήτημα υγείας. Όπως επισημάνθηκε, ο ηθοποιός βρισκόταν μόλις λίγες ημέρες πριν στο PaleyFest στο Λος Άντζελες, όπου εμφανίστηκε στη σκηνή και συμμετείχε σε συζητήσεις με το κοινό.

Did @CNN accidentally post an obituary for Michael J Fox (now deleted, just goes to their homepage) or are their headline writers really, really bad? pic.twitter.com/Z87qWbzYkw — Derek Hunter (@derekahunter) April 8, 2026

Μάλιστα, ο Φοξ έκανε και μια αιφνιδιαστική εμφάνιση στην εκδήλωση για την ολοκλήρωση της τρίτης σεζόν της σειράς «Shrinking» του Apple TV, στο Dolby Theatre. Στο πάνελ συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο δημιουργός της σειράς Bill Lawrence και ο πρωταγωνιστής Jason Segel, μαζί με τους Harrison Ford, Jessica Williams και Michael Urie.

Στη σειρά, ο Φοξ εμφανίζεται σε guest ρόλο, υποδυόμενος έναν ασθενή που συνδέεται με τον θεραπευτή του μέσα από την κοινή τους εμπειρία με τη νόσο του Πάρκινσον.

Ο ίδιος έχει διαγνωστεί με Πάρκινσον από το 1991 και το 2020 ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την υποκριτική, καθώς τα συμπτώματα δυσχέραιναν την καθημερινότητά του. Ωστόσο, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο επιστροφής, εφόσον προκύψει κάποιος ρόλος προσαρμοσμένος στις δυνατότητές του.

Παράλληλα, η δράση του εκτός καλλιτεχνικού χώρου παραμένει έντονη, μέσω του ιδρύματος που φέρει το όνομά του, το οποίο στηρίζει την έρευνα για τη νόσο του Πάρκινσον, συγκεντρώνοντας σημαντικά κεφάλαια τα τελευταία χρόνια. Για τη συνολική του προσφορά έχει τιμηθεί, μεταξύ άλλων, με ειδικό Όσκαρ, ενώ το 2024 του απονεμήθηκε και το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας.

